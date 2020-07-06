В Австрії вбили критика Кадирова Умарова: поліція затримала двох чеченців
Поліція Австрії затримала двох уродженців Чечні, яких підозрюють у вбивстві Маміхана Умарова ("Анзора із Відня"). Злочин стався у Нижній Австрії, а сам Умаров до цього просив просив притулок у країні. Також його знають як нещадного критика очільника Чечні Рамзана Кадирова.
Деталі затримання імовірних убивць Умарова
Обох затримали та доправили до візниці 4 липня пізно ввечері. Сталося це одразу після вбивства 43-річного чеченця в Корнойбург. Про це повідомляє Австрійське агентство преси (АРА).
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За словами представника земельного суду Корнойбурга Вольфганга Шустер-Крамер, вже взяли під варту ймовірного стрільця – 47-річнного чеченця – та ще одного уродженця цієї країни.
Видання додає, що поліція затримала підозрюваних "за гарячими слідами". 47-річного чоловіка затримали у Лінці (федеральна земля Верхня Австрія). Під час операції він не чинив жодного опору.
А другий підозрюваний перебував на місці вбивства та спершу він проходив у цій справі як свідок. Однак, пізніше чоловік почав плутатися у показах, і було вирішено взяти його під варту за підозрою у співучасті у вбивстві.
Обставини та причини вбивства зараз встановлюють слідчі. Наразі розслідування перейняв на себе регіональний підрозділ австрійської контррозвідки – відомство із захисту конституції та боротьби з тероризмом (LVT) федеральної землі Нижня Австрія.
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Головне про вбивство Маміхана Умарова
- Злочин стався увечері 4 липня в передмісті столиці Австрії Відня – Герасдорфі. Умарова вбили пострілом у голову біля офісу будівельної фірми
- Спершу австрійські видання не повідомляли повне ім’я жертви, зазначаючи лише ім’я та першу букву прізвища: Маміхан У. Пізніше його перейменували у Мартіна Б. За даними джерел ресурсу "Кавказ Реалії" (проєкт "Радіо Свобода") мовилося про про Маміхана Умарова. Сам Умаров у інтерв'ю ютьюб-каналу "Свободный" (опубліковане в лютому 2020 року) стверджував, що живе з 2005 року в Австрії під ім'ям Мартін Бек.
- За даним журналістів, убитий був громадянином Росії та з 2007 року просив притулок в Австрії. Також є інформація, що він вів відеоблог і був критиком керівництва Чечні на чолі з Рамзаном Кадировим. Зокрема, нещодавно у відеоблозі провокував керівництво Чечні й ображав Кадирова.
- Австрійські ЗМІ пишуть, що мовиться про замовне вбивство з політичним підґрунтям, однак офіційно це поки не підтверджують.
- Крім того, журналісти проводять чіткі паралелі з вбивством у січні 2009 року у Відні чеченського прохача притулку Умара Ісраілова. Той подав до Європейського суду з прав людини на Рамзана Кадирова, обвинувативши останнього у катуваннях. Прокуратура Відня під час розслідування тоді дійшла висновку, що Умара Ісраілов за згодою Кадирова хотіли викрасти, але коли він вчинив опір, його застрелили.
- Тому конкретний сценарій загрози існував і щодо вбитого Умарова. Австрійські органи безпеки навіть пропонували йому захист, однак він відмовився, намагаючись забезпечити свою безпеку самотужки.
- Сам Умаров розповідав, що був колись найманцем і співробітником так званого "Міністерства шаріатської державної безпеки" невизнаної республіки Ічкерія, яка воювала проти Росії. Після втечі з Чечні він розповідав, що Кадиров і російські спецслужби є пов'язаними з замахами на чеченських політичних емігрантів у Європі.
- На доказ цього він публікував записи розмов, де зафіксовано начебто голос Кадирова та розмови про замовні вбивства, серед яких і на території України.
- За словами журналіста Андрія Цаплієнка та екснардепа Ігоря Мосійчука, Умаров був свідком у щонайменше двох резонансних українських справах:
– про напад на Аміну Окуєву і її чоловіка Адама Осмаєва (30 жовтня 2017 року невідомі розстріляли їхнє авто під Києвом – Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення);
– про теракт у Києві під телеканалом "Еспресо" (25 жовтня 2017, коли Мосійчук виходив із будівлі, де розташовано студію каналу, стався вибух, в результаті якого загинули кілька людей).
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- Після вбивства Умарова на 6 липня біля посольства РФ у Відні оголошено відповідну акцію. Крім того, колишній депутат парламенту Чеченської Республіки Ічкерія Хусейн Ісханов закликав австрійську владу розслідувати цей злочин, а Росію – припинити політичні вбивства чеченських біженців у Європі.