Поліція Австрії затримала двох уродженців Чечні, яких підозрюють у вбивстві Маміхана Умарова ("Анзора із Відня"). Злочин стався у Нижній Австрії, а сам Умаров до цього просив просив притулок у країні. Також його знають як нещадного критика очільника Чечні Рамзана Кадирова.

Деталі затримання імовірних убивць Умарова

Обох затримали та доправили до візниці 4 липня пізно ввечері. Сталося це одразу після вбивства 43-річного чеченця в Корнойбург. Про це повідомляє Австрійське агентство преси (АРА).

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За словами представника земельного суду Корнойбурга Вольфганга Шустер-Крамер, вже взяли під варту ймовірного стрільця – 47-річнного чеченця – та ще одного уродженця цієї країни.

Видання додає, що поліція затримала підозрюваних "за гарячими слідами". 47-річного чоловіка затримали у Лінці (федеральна земля Верхня Австрія). Під час операції він не чинив жодного опору.

А другий підозрюваний перебував на місці вбивства та спершу він проходив у цій справі як свідок. Однак, пізніше чоловік почав плутатися у показах, і було вирішено взяти його під варту за підозрою у співучасті у вбивстві.

Обставини та причини вбивства зараз встановлюють слідчі. Наразі розслідування перейняв на себе регіональний підрозділ австрійської контррозвідки – відомство із захисту конституції та боротьби з тероризмом (LVT) федеральної землі Нижня Австрія.

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Головне про вбивство Маміхана Умарова

Злочин стався увечері 4 липня в передмісті столиці Австрії Відня – Герасдорфі. Умарова вбили пострілом у голову біля офісу будівельної фірми

біля офісу будівельної фірми Спершу австрійські видання не повідомляли повне ім’я жертви, зазначаючи лише ім’я та першу букву прізвища: Маміхан У. Пізніше його перейменували у Мартіна Б. За даними джерел ресурсу "Кавказ Реалії" (проєкт "Радіо Свобода") мовилося про про Маміхана Умарова. Сам Умаров у інтерв'ю ютьюб-каналу "Свободный" (опубліковане в лютому 2020 року) стверджував, що живе з 2005 року в Австрії під ім'ям Мартін Бек.

За даними джерел ресурсу "Кавказ Реалії" (проєкт "Радіо Свобода") мовилося про про Маміхана Умарова. Сам Умаров у інтерв'ю ютьюб-каналу "Свободный" (опубліковане в лютому 2020 року) стверджував, що живе з 2005 року в Австрії під ім'ям За даним журналістів, убитий був громадянином Росії та з 2007 року просив притулок в Австрії. Також є інформація, що він вів відеоблог і був критиком керівництва Чечні на чолі з Рамзаном Кадировим. Зокрема, нещодавно у відеоблозі провокував керівництво Чечні й ображав Кадирова.

Австрійські ЗМІ пишуть, що мовиться про замовне вбивство з політичним підґрунтям , однак офіційно це поки не підтверджують.

, однак офіційно це поки не підтверджують. Крім того, журналісти проводять чіткі паралелі з вбивством у січні 2009 року у Відні чеченського прохача притулку Умара Ісраілова. Той подав до Європейського суду з прав людини на Рамзана Кадирова, обвинувативши останнього у катуваннях. Прокуратура Відня під час розслідування тоді дійшла висновку, що Умара Ісраілов за згодою Кадирова хотіли викрасти, але коли він вчинив опір, його застрелили.

Той подав до Європейського суду з прав людини на Рамзана Кадирова, обвинувативши останнього у катуваннях. Прокуратура Відня під час розслідування тоді дійшла висновку, що Умара Ісраілов за згодою Кадирова хотіли викрасти, але коли він вчинив опір, його застрелили. Тому конкретний сценарій загрози існував і щодо вбитого Умарова. Австрійські органи безпеки навіть пропонували йому захист, однак він відмовився, намагаючись забезпечити свою безпеку самотужки.

Австрійські органи безпеки навіть пропонували йому захист, однак він відмовився, намагаючись забезпечити свою безпеку самотужки. Сам Умаров розповідав, що був колись найманцем і співробітником так званого "Міністерства шаріатської державної безпеки" невизнаної республіки Ічкерія, яка воювала проти Росії. Після втечі з Чечні він розповідав, що Кадиров і російські спецслужби є пов'язаними з замахами на чеченських політичних емігрантів у Європі.

Після втечі з Чечні він розповідав, що Кадиров і російські спецслужби є пов'язаними з замахами на чеченських політичних емігрантів у Європі. На доказ цього він публікував записи розмов, де зафіксовано начебто голос Кадирова та розмови про замовні вбивства, серед яких і на території України.

За словами журналіста Андрія Цаплієнка та екснардепа Ігоря Мосійчука, Умаров був свідком у щонайменше двох резонансних українських справах:

– про напад на Аміну Окуєву і її чоловіка Адама Осмаєва (30 жовтня 2017 року невідомі розстріляли їхнє авто під Києвом – Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення);

– про теракт у Києві під телеканалом "Еспресо" (25 жовтня 2017, коли Мосійчук виходив із будівлі, де розташовано студію каналу, стався вибух, в результаті якого загинули кілька людей).

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