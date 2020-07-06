Полиция Австрии задержала двух уроженцев Чечни, подозреваемых в убийстве Мамихана Умарова ("Анзора из Вены"). Преступление произошло в Нижней Австрии, а сам Умаров до этого просил убежище в стране. Также его знают как беспощадного критика главы Чечни Рамзана Кадырова.

Детали задержания предполагаемых убийц Умарова

Обоих задержали и доставили в турьму 4 июля поздно вечером. Произошло это сразу после убийства 43-летнего чеченца в Корнойбурге. Об этом сообщает Австрийское агентство прессы (АРА).

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По словам представителя земельного суда Корнойбурга Вольфганга Шустер-Крамера, уже взяли под стражу предполагаемого стрелка – 47-летнего чеченца – и еще одного уроженца этой страны.

Издание добавляет, что полиция задержала подозреваемых "по горячим следам". 47-летнего мужчину задержали в Линце (федеральная земля Верхняя Австрия). Во время операции он не оказывал никакого сопротивления.

А второй подозреваемый находился на месте убийства и сначала он проходил по этому делу как свидетель. Однако позже мужчина начал путаться в показаниях, и было решено взять его под стражу по подозрению в соучастии в убийстве.

Обстоятельства и причины убийства сейчас устанавливают следователи. Расследование взяло на себя региональное подразделение австрийской контрразведки – Ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом (LVT) федеральной земли Нижняя Австрия.

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Главное об убийстве Мамихана Умарова

Преступление произошло вечером 4 июля в пригороде столицы Австрии Вены – Герасдорфе. Умарова убили выстрелом в голову возле офиса строительной фирмы.

возле офиса строительной фирмы. Сначала австрийские издания не сообщали полное имя жертвы, отмечая лишь имя и первую букву фамилии: Мамихан В. Позже его переименовали в Мартина Б . По данным источников ресурса "Кавказ Реалии" (проект "Радио Свобода") речь шла о Мамихане Умарове. Сам Умаров в интервью ютьюб-каналу "Свободный" (опубликовано в феврале 2020 года) утверждал, что живет с 2005 года в Австрии под именем Мартин Бек .

. По данным источников ресурса "Кавказ Реалии" (проект "Радио Свобода") речь шла о Мамихане Умарове. Сам Умаров в интервью ютьюб-каналу "Свободный" (опубликовано в феврале 2020 года) утверждал, что живет с 2005 года в Австрии под именем . По данным журналистов, убит был гражданином России и с 2007 года просил убежище в Австрии. Также есть информация, что он вел видеоблог и был критиком руководства Чечни во главе с Рамзаном Кадыровым. В частности, недавно в видеоблоге провоцировал руководство Чечни и оскорблял Кадырова .

. Австрийские СМИ пишут, что речь идет о заказном убийстве с политической подоплекой , однако официально это пока не подтверждают.

, однако официально это пока не подтверждают. Кроме того, журналисты проводят четкие параллели с убийством в январе 2009 года в Вене чеченского просителя убежища Умара Исраилова . Тот подал иск в Европейский суд по правам человека на Рамзана Кадырова, обвинив последнего в пытках. Прокуратура Вены во время расследования тогда пришла к выводу, что Умара Исраилова с согласия Кадырова хотели похитить, но когда он оказал сопротивление, его застрелили.

. Тот подал иск в Европейский суд по правам человека на Рамзана Кадырова, обвинив последнего в пытках. Прокуратура Вены во время расследования тогда пришла к выводу, что Умара Исраилова с согласия Кадырова хотели похитить, но когда он оказал сопротивление, его застрелили. Поэтому конкретный сценарий угрозы существовал и по убитому Умарову. Австрийские органы безопасности даже предлагали ему защиту, однако он отказался, пытаясь обеспечить свою безопасность самостоятельно.

Австрийские органы безопасности даже предлагали ему защиту, однако он отказался, пытаясь обеспечить свою безопасность самостоятельно. Сам Умаров рассказывал, что был когда-то наемником и сотрудником так называемого "Министерства шариатской государственной безопасности" непризнанной республики Ичкерия, которая воевала против России . После побега из Чечни он рассказывал, что Кадыров и российские спецслужбы являются связанными с покушениями на чеченских политических эмигрантов в Европе.

. После побега из Чечни он рассказывал, что Кадыров и российские спецслужбы являются связанными с покушениями на чеченских политических эмигрантов в Европе. В доказательство этого он публиковал записи разговоров, где зафиксировано вроде голос Кадырова и разговоры о заказных убийствах, среди которых и на территории Украины .

. По словам журналиста Андрея Цаплиенко и экс-нардепа Игоря Мосийчука, Умаров был свидетелем в как минимум двух резонансных украинских делах:

– о нападении на Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева (30 октября 2017 года неизвестные расстреляли их авто под Киевом – Окуева погибла, Осмаев получил ранение);

– о теракте в Киеве на телеканале "Эспрессо" (25 октября 2017 года, когда Мосийчук выходил из здания, где находится студия канала, произошел взрыв, в результате которого погибли несколько человек).

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