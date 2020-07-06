В Австрии убили критика Кадырова Умарова: полиция задержала двух чеченцев
Полиция Австрии задержала двух уроженцев Чечни, подозреваемых в убийстве Мамихана Умарова ("Анзора из Вены"). Преступление произошло в Нижней Австрии, а сам Умаров до этого просил убежище в стране. Также его знают как беспощадного критика главы Чечни Рамзана Кадырова.
Детали задержания предполагаемых убийц Умарова
Обоих задержали и доставили в турьму 4 июля поздно вечером. Произошло это сразу после убийства 43-летнего чеченца в Корнойбурге. Об этом сообщает Австрийское агентство прессы (АРА).
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По словам представителя земельного суда Корнойбурга Вольфганга Шустер-Крамера, уже взяли под стражу предполагаемого стрелка – 47-летнего чеченца – и еще одного уроженца этой страны.
Издание добавляет, что полиция задержала подозреваемых "по горячим следам". 47-летнего мужчину задержали в Линце (федеральная земля Верхняя Австрия). Во время операции он не оказывал никакого сопротивления.
А второй подозреваемый находился на месте убийства и сначала он проходил по этому делу как свидетель. Однако позже мужчина начал путаться в показаниях, и было решено взять его под стражу по подозрению в соучастии в убийстве.
Обстоятельства и причины убийства сейчас устанавливают следователи. Расследование взяло на себя региональное подразделение австрийской контрразведки – Ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом (LVT) федеральной земли Нижняя Австрия.
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Главное об убийстве Мамихана Умарова
- Преступление произошло вечером 4 июля в пригороде столицы Австрии Вены – Герасдорфе. Умарова убили выстрелом в голову возле офиса строительной фирмы.
- Сначала австрийские издания не сообщали полное имя жертвы, отмечая лишь имя и первую букву фамилии: Мамихан В. Позже его переименовали в Мартина Б. По данным источников ресурса "Кавказ Реалии" (проект "Радио Свобода") речь шла о Мамихане Умарове. Сам Умаров в интервью ютьюб-каналу "Свободный" (опубликовано в феврале 2020 года) утверждал, что живет с 2005 года в Австрии под именем Мартин Бек.
- По данным журналистов, убит был гражданином России и с 2007 года просил убежище в Австрии. Также есть информация, что он вел видеоблог и был критиком руководства Чечни во главе с Рамзаном Кадыровым. В частности, недавно в видеоблоге провоцировал руководство Чечни и оскорблял Кадырова.
- Австрийские СМИ пишут, что речь идет о заказном убийстве с политической подоплекой, однако официально это пока не подтверждают.
- Кроме того, журналисты проводят четкие параллели с убийством в январе 2009 года в Вене чеченского просителя убежища Умара Исраилова. Тот подал иск в Европейский суд по правам человека на Рамзана Кадырова, обвинив последнего в пытках. Прокуратура Вены во время расследования тогда пришла к выводу, что Умара Исраилова с согласия Кадырова хотели похитить, но когда он оказал сопротивление, его застрелили.
- Поэтому конкретный сценарий угрозы существовал и по убитому Умарову. Австрийские органы безопасности даже предлагали ему защиту, однако он отказался, пытаясь обеспечить свою безопасность самостоятельно.
- Сам Умаров рассказывал, что был когда-то наемником и сотрудником так называемого "Министерства шариатской государственной безопасности" непризнанной республики Ичкерия, которая воевала против России. После побега из Чечни он рассказывал, что Кадыров и российские спецслужбы являются связанными с покушениями на чеченских политических эмигрантов в Европе.
- В доказательство этого он публиковал записи разговоров, где зафиксировано вроде голос Кадырова и разговоры о заказных убийствах, среди которых и на территории Украины.
- По словам журналиста Андрея Цаплиенко и экс-нардепа Игоря Мосийчука, Умаров был свидетелем в как минимум двух резонансных украинских делах:
– о нападении на Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева (30 октября 2017 года неизвестные расстреляли их авто под Киевом – Окуева погибла, Осмаев получил ранение);
– о теракте в Киеве на телеканале "Эспрессо" (25 октября 2017 года, когда Мосийчук выходил из здания, где находится студия канала, произошел взрыв, в результате которого погибли несколько человек).
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- После убийства Умарова на 6 июля у посольства РФ в Вене объявлена соответствующая акция. Кроме того, бывший депутат парламента Чеченской Республики Ичкерия Хусейн Исханов призвал австрийские власти расследовать это преступление, а Россию – прекратить политические убийства чеченских беженцев в Европе.