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Батьки більше не будуть прохачами, – експерт про нові правила прийому в 1 клас

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Першокласників більше не екзаменуватимуть
Першокласників більше не екзаменуватимуть / 24 Канал

Новий порядок прийому до 1 класу не обмежує вибір шкіл, а надає право батькам мати гарантоване місце у школі, найближчій до їхнього дому.

На цьому у коментарі сайту "24" наголосила співголова ГО "Батьки SOS" Олена Бондаренко.

Експерт нагадала, що таке право батьки мали і досі, але воно ігнорувалося. Але новий порядок зовсім не обмежує право батьків обирати будь-яку школу у місті, своєму чи іншому, в будь-якому кінці країни.

Читайте детальніше: Нові правила зарахування до 1 класу-2018: що варто знати

"Різниця в тому, як будуть відбиратися ці діти. Раніше це були конкурси. Ми перекладали всю відповідальність за вступ у школу на дітей – як вони вміють говорити, рахувати, скільки грошей батьки вклали у їхню підготовку. Фактично дитина приходила у перший клас, вже пройшовши програму і другого, і третього. Певну роль у вступі до школи відігравала і можливість батьків заплатити внески. Таким чином відбирали не лише краще підготованих дітей, а й більш платоспроможних батьків. Тепер відбір буде відбуватися суто за жеребкуванням", – пояснила Бондаренко.

Експерт акцентувала – головне, що змінює цей порядок – батьки приходять у школу не прохачами "візьміть, будь ласка, ми дитину підготували, ми і гроші заплатимо", виключаються ці залежні стосунки. Коли батьки за місцем реєстрації звертаються – їх зобов'язані взяти. За результатами жеребкування – так само батькам не треба буде принижуватися, як воно випало – так і буде.

Читайте детальніше у публікації: Проблеми вступу в 1 клас: роз'яснення експертів

Теги: Новини України Новини політики Діти Освіта Реформа освіти
Джерело: 24 Канал
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