03:35
18 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
23°C 11°C
  • субота
    21°C 14°C
  • неділя
    17°C 11°C
  • понеділок
    17°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російські вуду. Отряд імені Путіна
Вєсті Кремля
22:20, 17 травня
Вєсті.UA. Нечиста сила без вишиванки. Невинний Луценко
Вєсті.UA
20:48, 17 травня
Через які корупційні схеми зникають гроші на ремонт доріг
ЦРУ
09:00, 16 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Батько зловмисників взявся виховувати дітей жителів Лисичанська, – Гнап

573 Читать новость на русском
Сергій Шилін
Сергій Шилін / 24 канал

9 травня у прифронтовому Лисичанську відсвяткували з червоними знаменами, піонерами та гімнастьорками. А мер міста Сергій Шилін опублікував на своїй сторінці у Facebook світлину дітей у воєнній формі з підписом: "Тому нас не перемогти".

Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

Читайте також: Фронтовий карнавал: як святкували День перемоги в окупованому Криму

Він розповів, що це той самий мер Шилін, молодший син якого два роки тому разом з друзями побив і викрав в Лисичанську українського прикордонника. Завдавши численних побоїв офіцеру, хулігани запхали прикордонника в багажник і повезли в бік лісосмуги. На щастя, викрадачі були п’яні, через що їхня машина їхала дорогою вихляючи, і саме через це на автомобіль звернули увагу патрульні поліцейські, які й затримали весь квартет нападників на чолі із сином мера. 

Дмитро Гнап наголосив, що молодшому сину мера пощастило менше, ніж його старшому брату. Старший син теж має проблеми із законом. Раніше правоохоронці звинуватили його в наркоторгівлі, втім, старший син Шиліна досі не спійманий.

Втім, після затримання, цей син Шиліна втік за кордон, і зрештою, таки був затриманий поліцією в Німеччині, переданий Україні та зараз очікує на рішення суду за історію з прикордонником,
– зазначив Гнап. 

Журналіст додав, що закінчивши виховання власних дітей, мер взявся за патріотичне виховання дітей жителів Лисичанська.

Відео повного випуску відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 17 травня 2018.

 

Теги: Новини України Новини політики Діти Відеоблоги Лисичанськ День Перемоги
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 17 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук