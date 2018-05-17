Батько зловмисників взявся виховувати дітей жителів Лисичанська, – Гнап

9 травня у прифронтовому Лисичанську відсвяткували з червоними знаменами, піонерами та гімнастьорками. А мер міста Сергій Шилін опублікував на своїй сторінці у Facebook світлину дітей у воєнній формі з підписом: "Тому нас не перемогти".

Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

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Він розповів, що це той самий мер Шилін, молодший син якого два роки тому разом з друзями побив і викрав в Лисичанську українського прикордонника. Завдавши численних побоїв офіцеру, хулігани запхали прикордонника в багажник і повезли в бік лісосмуги. На щастя, викрадачі були п’яні, через що їхня машина їхала дорогою вихляючи, і саме через це на автомобіль звернули увагу патрульні поліцейські, які й затримали весь квартет нападників на чолі із сином мера.

Дмитро Гнап наголосив, що молодшому сину мера пощастило менше, ніж його старшому брату. Старший син теж має проблеми із законом. Раніше правоохоронці звинуватили його в наркоторгівлі, втім, старший син Шиліна досі не спійманий.

Втім, після затримання, цей син Шиліна втік за кордон, і зрештою, таки був затриманий поліцією в Німеччині, переданий Україні та зараз очікує на рішення суду за історію з прикордонником,

– зазначив Гнап.

Журналіст додав, що закінчивши виховання власних дітей, мер взявся за патріотичне виховання дітей жителів Лисичанська.

Відео повного випуску відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 17 травня 2018.