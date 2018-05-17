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Отец злоумышленников взялся воспитывать детей жителей Лисичанска, – Гнап

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Сергей Шилин
Сергей Шилин / 24 канал

9 мая в прифронтовом Лисичанске отпраздновали с красными знаменами, пионерами и гимнастерками. А мэр города Сергей Шилин опубликовал на своей странице в Facebook фотографию детей в военной форме с подписью: "Поэтому нас не победить".

Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

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Он рассказал, что это тот самый мэр Шилин, младший сын которого два года назад вместе с друзьями избил и похитил в Лисичанске украинского пограничника. Нанеся многочисленне побои офицеру, хулиганы запихнули пограничника в багажник и повезли в сторону лесополосы. К счастью, похитители были пьяны, из-за чего их машина ехала по дороге виляя, и именно поэтому на автомобиль обратили внимание патрульные полицейские, которые и задержали весь квартет нападавших во главе с сыном мэра.

Дмитрий Гнап отметил, что младшему сыну мэра повезло меньше, чем его старшему брату. Старший сын тоже имеет проблемы с законом. Ранее правоохранители обвинили его в наркоторговле, впрочем, старший сын Шилина до сих пор не пойман.

Впрочем, после задержания, этот сын Шилина бежал за границу, и в конце концов, таки был задержан полицией в Германии, передан Украине и сейчас ожидает решения суда в истории с пограничником,
– отметил Гнап.

Журналист добавил, что закончив воспитание собственных детей, мэр взялся за патриотическое воспитание детей жителей Лисичанска.

Видео полного выпуска видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 17 мая 2018.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Дети Видеоблоги Лисичанск День Победы
Источник: 24 Канал
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Новости за 17 мая
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