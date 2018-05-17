Отец злоумышленников взялся воспитывать детей жителей Лисичанска, – Гнап

9 мая в прифронтовом Лисичанске отпраздновали с красными знаменами, пионерами и гимнастерками. А мэр города Сергей Шилин опубликовал на своей странице в Facebook фотографию детей в военной форме с подписью: "Поэтому нас не победить".

Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

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Он рассказал, что это тот самый мэр Шилин, младший сын которого два года назад вместе с друзьями избил и похитил в Лисичанске украинского пограничника. Нанеся многочисленне побои офицеру, хулиганы запихнули пограничника в багажник и повезли в сторону лесополосы. К счастью, похитители были пьяны, из-за чего их машина ехала по дороге виляя, и именно поэтому на автомобиль обратили внимание патрульные полицейские, которые и задержали весь квартет нападавших во главе с сыном мэра.

Дмитрий Гнап отметил, что младшему сыну мэра повезло меньше, чем его старшему брату. Старший сын тоже имеет проблемы с законом. Ранее правоохранители обвинили его в наркоторговле, впрочем, старший сын Шилина до сих пор не пойман.

Впрочем, после задержания, этот сын Шилина бежал за границу, и в конце концов, таки был задержан полицией в Германии, передан Украине и сейчас ожидает решения суда в истории с пограничником,

– отметил Гнап.

Журналист добавил, что закончив воспитание собственных детей, мэр взялся за патриотическое воспитание детей жителей Лисичанска.

Видео полного выпуска видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 17 мая 2018.