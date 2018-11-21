Безбарьерность в Украине: быть или не быть, вот в чем вопрос

Минрегион заканчивает разработку проекта новых государственных строительных норм ДБН по созданию доступности в Украине. В новых правилах будут значительно расширены требования к созданию безбарьерного пространства, детализированы и четко прописаны с наглядными примерами – для простоты понимания и дальнейшего проектирования.

Раньше нормы по безбарьерности носили рекомендательный характер. Теперь они станут обязательными.

Важно, что в новых нормативах ГСН (Государственные строительные нормы) прописали создание элементов доступности для разных категорий людей с инвалидностью: с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения или слуха и других маломобильных групп населения.

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Про пандусы

Если спросить украинцев, какие элементы доступности вы знаете, думаю, подавляющее большинство назовет пандусы. Это, конечно, далеко не единственный элемент доступного пространства, но расскажу о ситуации на его примере, чтобы было понятнее.

Сегодня в Украине около 90% пандусов оборудованы неправильно. Такие дрожки "по-украински" небезопасны, они не пригодны для передвижения и создают парадокс – люди с инвалидностью и мамы с детскими колясками всячески их избегают. Иначе чем горе-пандусы их не назовешь. Почему так происходит?

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Пока еще действующих государственных строительных нормах (до принятия новых) нет четко определенных требований и параметров оборудования пандусов. Поэтому большинство случаев на практике делятся на 3 группы: первая – пандусы не устанавливаются вовсе, вторая – делаются кое-как "для галочки", третья – из-за незнания, как это делать правильно, оборудуются с грубыми нарушениями. Только единицы дорожек для мам и людей с инвалидностью организовываются правильно и ими можно безопасно пользоваться.

В проекте ГСН есть четкие параметры и понятные визуальные примеры, как это должно быть сделано на практике. Чтобы потом не возникало вопросов, как же построить. К примеру, в нормах четко определяется угол наклона и условия его размещения. Возле входа в здания и на путях движения к ним – внешние пандусы с углом наклона не более 8%, внутри зданий – с углом наклона 10-12%. И так прописаны все параметры.

Элементы доступности

Как я говорил, элементы безбарьерности для людей с инвалидностью – это далеко не только безопасные пандусы. В новом проекте ГСН также с примерами прописываются требования к обязательному оборудованию в инфраструктуре населенных пунктов, в жилых и общественных зданиях:

Специальных подъемников и лифтов, универсальных туалетных кабин и других элементов доступной среды для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; Технических средств информирования, ориентирования и сигнализации, организации субтитрования, сурдоперевода и дополнительных систем звукоусиления для людей с нарушениями слуха; Тактильных напольных полос и плитки, информационных указателей со шрифтом Брайля, контрастных меток и информаторов, аудиоуказателей и других элементов для людей с нарушениями зрения.

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Более напишу и объясню о желтой тактильной плитке для людей с нарушениями зрения. Возможно вы видели такой элемент доступности, сейчас его часто делают при реконструкции тротуаров. Важно, класть такую плитку правильно, чтобы вместо помощи не получился вред и опасная ситуация. Она помогает незрячим людям ориентироваться в пространстве и есть трех совершенно разных видов – останавливающая, направляющая и поворачивающая.

Первая означает Стоп, дальше двигаться нельзя (например, ее кладут при выходе с тротуара на проезжую часть). Вторая показывает в каком направлении идти, а третья информирует о повороте. К сожалению, есть случаи, когда из-за незнания их путают и кладут неправильно. В новых правилах ГСН все четко и понятно расписано, чтобы в будущем таких ситуаций не возникало.

На прошлой неделе в Минрегионе прошло важное заседание Комитета доступности, которое проводил вице-премьер-министр Геннадий Зубко. Там обсудили окончательную редакцию проекта новых строительных норм. ГСН планируем утвердить до конца года, чтобы он смог начать работать уже весной 2019 года.

Напомню, что в конце прошлого года Петр Порошенко подписал Указ про обязательство во всех национальных учреждениях до 2021 года организовать безбарьерный доступ. Это касается всех зданий национальных учреждений, их помещений и территорий.

Кто-то спросит: "Зачем это мне?" Отвечу, мы действительно должны все это знать и делать! Чтобы в первую очередь не вредить, а помогать. А во-вторых, время становиться мыслящим обществом и начинать создавать реальное, даже не безбарьерное пространство, а универсальное пространство, в котором удобно и комфортно находиться всем людям. Ведь доступность – это норма, а не привилегия! И так должно быть!

Что такое Государственные строительные нормы?

ГСН – обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов и других объектов в соответствии с их назначением.

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