В ніч проти 14 серпня в Білорусі почали відпускати частину затриманих на акціях протесту проти фальсифікації виборів президента. Після виходу на волю вони розповіли про жахливі умови перебування в СІЗО, а також жорстокі побої з боку силовиків.

Історії звільнених протестувальників в Білорусі оприлюднили в телеграм-каналі TUT.by.

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Що розповіли звільнені учасники протестів

Один із затриманих потрапив до СІЗО в ніч проти 10 серпня, тобто після першого дня протесту. Чоловік перебував у камері з 30 – 40 людьми, спати доводилося на підлозі, бо місця не вистачало. За його словами, вночі людей постійно будили, щоб скласти списки тих, хто в камері.

Були удари кийків, крики людей і навіть хрускіт кісток. Людей били на вулиці біля паркану... Деяких хлопців змушували стояти на вулиці обличчям до паркану майже добу,

– розповів чоловік, додавши, що його били двічі: коли виходив з автозака та коли заходив до СІЗО.

Також затриманих постійно ображали, називали "тваринами". Водночас, за словами чоловіка, було й декілька "нормальних правоохоронців". Вони давали сигарети, дізнавалися про обід.

"Людей били по-звірячому ... Тортури електрошокером, ножем вистригали волосся, чули крики... Фарбували голови, в обличчя балончиком розпилювали сльозогінний газ, – розповів інший звільнений з СІЗО.

Дивіться відео розповідей звільнених із СІЗО в Мінську протестувальників:

Інша звільнена дівчина розповіла, що її в автозаку били двоє ОМОНівців, а ще троє стояли і насміхались.



Родичі зустріли звільнених з СІЗО рідних /Фото TUT.by

"Усе в крові було: стіни, підлога, гумові бити, руки. Вони казали нам – ось вам "перемены", – сказала дівчина.

Ще одне відео з Окрестіно, де звільнили учасників протестів:

Звільнені люди також публікують в соцмережах сліди від побоїв силовиками.

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Що відомо про затриманих і постраждалих в Білорусі

Загалом по країні за участь в несанкціонованих масових заходах правоохоронці затримали понад 6,7 тисяч осіб. За даними правозахисників, в результаті зіткнень постраждали понад 200 громадян. В ООН кажуть, що ці цифри можуть бути заниженими.

У МВС Білорусі повідомили, що станом внаслідок сутичок постраждали 103 співробітники міліції, 28 з яких – госпіталізовані. Влада каже про одного загиблого демонстранта, натомість активісти – про чотирьох.

Водночас стало відоме ім'я загиблого під час протестів у Білорусі – на вулиці Пушкінській у Мінську загинув 34-річний Олександр Тарайковський. За офіційною версією, в його руках вибухнув вибуховий пристрій. Дружина каже: чоловік вийшов з дому в одних шортах і точно не мав із собою вибухівки.

Детальніше про масштабну хвилю протестів у Білорусі можна ознайомитися за посиланням.