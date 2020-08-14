В ночь на 14 августа в Беларуси начали отпускать часть задержанных на акциях протеста против фальсификации выборов президента. После выхода на свободу они рассказали об ужасных условиях пребывания в СИЗО, а также жестоких побоях со стороны силовиков.

Истории освобожденных протестующих в Беларуси обнародовали в телеграмм-канале TUT.by.

Кстати Белорус Александр Вихор умер после задержания милицией: назвали причину смерти мужчины

Что рассказали освобожденные участники протестов

Один из задержанных попал в СИЗО в ночь на 10 августа, то есть после первого дня протеста. Мужчина находился в камере с 30 – 40 людьми, спать приходилось на полу, потому что места не хватало. По его словам, ночью людей постоянно будили, чтобы составить списки тех, кто в камере.

Были удары дубинок, крики людей и даже хруст костей. Людей били на улице возле забора... Некоторых ребят заставляли стоять на улице лицом к забору почти сутки,

– рассказал мужчина, добавив, что его били дважды: когда выходил из автозака и когда заходил в СИЗО.

Также задержанных постоянно оскорбляли, называли "животными". Однако, по словам мужчины, было и несколько "нормальных правоохранителей". Они давали сигареты, узнавали об обеде.

"Людей били зверски... Пытки электрошокером, ножом выстригали волос, слышали крики... Красили головы, в лицо баллончиком распиливали слезоточивый газ, – рассказал другой освобожденный из СИЗО.

Смотрите видео рассказов освобожденных из СИЗО в Минске протестующих:

Другая освобожденная девушка рассказала, что ее в автозаке били двое омоновцев, а еще трое стояли и смеялись.



Родственники встретили освобожденных из СИЗО родных / Фото TUT.by

"Все в крови было: стены, пол, резиновые биты, руки. Они говорили нам – вот вам "перемены", – сказала девушка.

Еще одно видео с Окрестино, где освободили участников протестов:

К теме Не лезьте в ад: глава МВД Беларуси взял на себя ответственность за избиение людей

В МВД Беларуси отрицают пытки и говорят, что никаких издевательств не было: видео

Что известно о задержанных и пострадавших в Беларуси

В целом по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях правоохранители задержали более 6700 человек. По данным правозащитников, в результате столкновений пострадали более 200 граждан. В ООН говорят, что эти цифры могут быть заниженными.

В МВД Беларуси сообщили, что в результате столкновений пострадали 103 сотрудника милиции, 28 из которых – госпитализированы. Власти говорят об одном погибшем демонстранте, зато активисты – о четырех.

В то же время стало известно имя погибшего во время протестов в Беларуси – на улице Пушкинской в ​​Минске погиб 34-летний Александр Тарайковский. По официальной версии, в его руках взорвалось взрывное устройство. Жена говорит: муж вышел из дома в одних шортах и ​​точно не имел с собой взрывчатки.

Подробнее о масштабной волне протестов в Беларуси можно ознакомиться по ссылке.