Били шокером, выстригали волосы: шокирующие истории освобожденных из СИЗО в Минске людей – видео
В ночь на 14 августа в Беларуси начали отпускать часть задержанных на акциях протеста против фальсификации выборов президента. После выхода на свободу они рассказали об ужасных условиях пребывания в СИЗО, а также жестоких побоях со стороны силовиков.
Истории освобожденных протестующих в Беларуси обнародовали в телеграмм-канале TUT.by.
Кстати Белорус Александр Вихор умер после задержания милицией: назвали причину смерти мужчины
Что рассказали освобожденные участники протестов
Один из задержанных попал в СИЗО в ночь на 10 августа, то есть после первого дня протеста. Мужчина находился в камере с 30 – 40 людьми, спать приходилось на полу, потому что места не хватало. По его словам, ночью людей постоянно будили, чтобы составить списки тех, кто в камере.
Были удары дубинок, крики людей и даже хруст костей. Людей били на улице возле забора... Некоторых ребят заставляли стоять на улице лицом к забору почти сутки,
– рассказал мужчина, добавив, что его били дважды: когда выходил из автозака и когда заходил в СИЗО.
Также задержанных постоянно оскорбляли, называли "животными". Однако, по словам мужчины, было и несколько "нормальных правоохранителей". Они давали сигареты, узнавали об обеде.
"Людей били зверски... Пытки электрошокером, ножом выстригали волос, слышали крики... Красили головы, в лицо баллончиком распиливали слезоточивый газ, – рассказал другой освобожденный из СИЗО.
Смотрите видео рассказов освобожденных из СИЗО в Минске протестующих:
Другая освобожденная девушка рассказала, что ее в автозаке били двое омоновцев, а еще трое стояли и смеялись.
Родственники встретили освобожденных из СИЗО родных / Фото TUT.by
"Все в крови было: стены, пол, резиновые биты, руки. Они говорили нам – вот вам "перемены", – сказала девушка.
Еще одно видео с Окрестино, где освободили участников протестов:
К теме Не лезьте в ад: глава МВД Беларуси взял на себя ответственность за избиение людей
В МВД Беларуси отрицают пытки и говорят, что никаких издевательств не было: видео
Что известно о задержанных и пострадавших в Беларуси
- В целом по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях правоохранители задержали более 6700 человек. По данным правозащитников, в результате столкновений пострадали более 200 граждан. В ООН говорят, что эти цифры могут быть заниженными.
- В МВД Беларуси сообщили, что в результате столкновений пострадали 103 сотрудника милиции, 28 из которых – госпитализированы. Власти говорят об одном погибшем демонстранте, зато активисты – о четырех.
- В то же время стало известно имя погибшего во время протестов в Беларуси – на улице Пушкинской в Минске погиб 34-летний Александр Тарайковский. По официальной версии, в его руках взорвалось взрывное устройство. Жена говорит: муж вышел из дома в одних шортах и точно не имел с собой взрывчатки.