Білорусь, яку ми не знаємо
Наскільки ж ми не знаємо Білорусь! Живемо міфами, які самі собі й вигадали.
Як наприклад: "один язык – один народ". Чи: "білоруси сплять і бачать себе в єдиній державі з Росією".
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Чому Росія та Білорусь антиподи?
Я підозрював, що "бацька" сприяв витворенню в білорусів абсолютно відмінної від російської ідентичності. Бо попри теревені про союзну державу, статус російської як державної та справді глибоку економічну інтеграцію, Білорусь та Росія були багато в чому антиподами: рівень корупції, рівень олігархізації економіки, частка приватної власності серед підприємств, соціальна нерівність, система соціального захисту. Більше того, за всіма цима показниками Росія та Україна були та залишаються набагато ближчими, аніж Білорусь та РФ.
І от нарешті на очі потрапило свіже соцдослідження білоруського Інституту соціології, яке свідчить: інтегруватись з РФ білоруси прагнуть не більше ніж українці сім років тому: лише трохи більше 30% підтримує створення союзної держави чи входження в РФ на правах суб'єкта федерації. Нагадаю, що перед початком війни з Росією українці мали такі самі преференції: згідно з опитуваннями "Рейтингу" та "Соцісу" ще у грудні 2013-го на референдумі 32,5% громадян України підтримали б вступу України у Митний Союз. Що не завадило нам зі зброєю в руках зупинити – хоча і не без втрат – кривавий приплив "русского мира" на наші землі.
Не треба судити
Водночас сьогодні більше 60% білорусів вважають, що Білорусь має бути незалежною державою і будувати свої взаємини зі східним сусідою на підставі міжнародних договорів.
Цікаво також, що орієнтацію зовнішньої політики на Європу та РФ підтримують трохи більше 20% білорусів, в той час як майже 30% вважають, що ні на кого орієнтуватись не потрібно – потрібно проводити самостійну незалежну політику.
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Одне слово, перш ніж судити (а нерідко й засуджувати) білорусів, українцям точно не завадить більше про них дізнатися, а не апелювати до нічим не підтверджених власних міфів про північних сусідів.
Аатор: Геннадій Друзенко