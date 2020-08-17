Наскільки ж ми не знаємо Білорусь! Живемо міфами, які самі собі й вигадали.

Як наприклад: "один язык – один народ". Чи: "білоруси сплять і бачать себе в єдиній державі з Росією".

Коротко про найважливіше: Протести в Білорусі, Лукашенко, Путін: все що треба знати про ситуацію

Чому Росія та Білорусь антиподи?

Я підозрював, що "бацька" сприяв витворенню в білорусів абсолютно відмінної від російської ідентичності. Бо попри теревені про союзну державу, статус російської як державної та справді глибоку економічну інтеграцію, Білорусь та Росія були багато в чому антиподами: рівень корупції, рівень олігархізації економіки, частка приватної власності серед підприємств, соціальна нерівність, система соціального захисту. Більше того, за всіма цима показниками Росія та Україна були та залишаються набагато ближчими, аніж Білорусь та РФ.