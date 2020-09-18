У Білорусі чоловік вчинив акт самоспалення. Це сталось одразу біля ґанку міліцейського відділку. Відомо, що білорус облив себе бензином і підпалив. Зараз чоловік перебуває в реанімації.

Трагедія трапилась у місті Смолевичі. Як повідомило білоруське видання TUT.BY, наразі на місці працюють співробітники Слідчого комітету. Біля відділку лежать залишки одягу і взуття чоловіка.

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Що кажуть у міліції

Правоохоронці повідомили ім'я білоруса – це 36-річний Сергій Радченя. Його неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за вживання алкоголю, а також чоловік говорив про спроби самогубства.

Чоловік підпалив себе біля відділку міліції: відео

Що розповіли очевидці події

Один з очевидців розповів білоруським журналістам, що якраз під'їжджав до перехрестя, яке розташоване поруч з відділком. "Там стояли пожежні машини з проблисковими маячками, біля ґанку перебували співробітники міліції. Біля них лежав чоловік, поруч горіла якась ганчірка або одяг", – зазначив чоловік.

Спочатку подумав, що це лялька якась лежить, але потім помітив, що людина ворушиться. Він був весь у якомусь білому порошку. Потім примчали 2 машини швидкої допомоги і чоловіка відвезли,

– сказав очевидець.

Як з'ясували журналісти, чоловік не кричав жодних гасел. Він просто підпалив себе, а співробітник відділку загасив його з вогнегасника. Чоловік перебуває у реанімації Смолевицької районної лікарні. Наразі ще невідомо, чому саме він вирішив себе підпалити.



Чоловік підпалив себе біля відділку / Фото TUT.BY