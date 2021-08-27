Про інцидент повідомляють ЗМІ з місця події. Зазначається, що стрілянина сталася біля східного в'їзду на територію аеропорту в Кабулі.
Детально Вибухи біля аеропорту Кабула, які призвели до масових жертв: все, що відомо
Стрілянина в аеропорту Кабула
Подробиць щодо того, чи постраждав хтось під час стрілянини, наразі немає. Хто саме відкрив вогонь, наразі незрозуміло.
До того ж ЗМІ повідомляють, що "Талібан" посилює заходи безпеки на місці вибуху аеропорту. Зокрема ретельніше оглядатимуть іноземну пресу.
Вибухи в Афганістані 26 серпня: дивіться відео
Теракти біля аеропорту Кабула: що відомо
- Протягом 26 серпня у Кабулі прогриміли 2 вибухи. У першому винен терорист-смертник: він підірвав себе серед натовпу біля входу в аеропорт.
- Другий вибух пролунав поблизу готелю. За попередніми даними, причиною став замінований автомобіль.
- У результаті обох інцидентів загинули щонайменше 103 людини, серед яких 13 – американські військові.
- Бойовики "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність за один теракт.
- Джо Байден заявив, що терористів обов'язково знайдуть та покарають.
Повний текст публікації Al Jazeera
عاجل | مراسل #الجزيرة: إطلاق رصاص قرب البوابة الشرق\لمطار العاصمة الأفغانية كابل