Про інцидент повідомляють ЗМІ з місця події. Зазначається, що стрілянина сталася біля східного в'їзду на територію аеропорту в Кабулі.

Детально Вибухи біля аеропорту Кабула, які призвели до масових жертв: все, що відомо

Стрілянина в аеропорту Кабула

Подробиць щодо того, чи постраждав хтось під час стрілянини, наразі немає. Хто саме відкрив вогонь, наразі незрозуміло.

До того ж ЗМІ повідомляють, що "Талібан" посилює заходи безпеки на місці вибуху аеропорту. Зокрема ретельніше оглядатимуть іноземну пресу.

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