Об инциденте сообщают СМИ с места происшествия. Отмечается, что стрельба произошла у восточного въезда на территорию аэропорта в Кабуле.
Подробно Взрывы возле аэропорта Кабула, которые привели к массовым жертвам: все, что известно
Стрельба в аэропорту Кабула
Подробностей относительно того, пострадал ли кто-то во время стрельбы, пока нет. Кто именно открыл огонь, пока непонятно.
К тому же СМИ сообщают, что "Талибан" усиливает меры безопасности на месте взрыва в аэропорту. В частности тщательнее будут осматривать иностранную прессу.
Взрывы в Афганистане 26 августа: смотрите видео
Теракты возле аэропорта Кабула: что известно
- В течение 26 августа в Кабуле прогремели 2 взрыва. В первом виноват террорист-смертник: он подорвал себя среди толпы у входа в аэропорт.
- Второй взрыв прогремел возле гостиницы. По предварительным данным, причиной стал заминированный автомобиль.
- В результате обоих инцидентов погибли по меньшей мере 103 человека, среди которых 13 – американские военные.
- Боевики "Исламского государства" взяли на себя ответственность за один теракт.
- Джо Байден заявил, что террористов обязательно найдут и накажут.
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