Інцидент стався між містами Каушани та Бенедери. Про трагічний випадок офіційно повідомила пресслужба Міністерства оборони Молдови.

Дивіться також Гібридні ігри: чому Росія запускає дрони по країнах Європи та куди поділися "червоні лінії" НАТО

Що відомо про інцидент

12 вересня контрактник Національної армії Молдови, який проходить службу у Спільних миротворчих силах, зазнав смертельного вогнепального поранення. У міністерстві оборони країни повідомили, що військовослужбовець був "смертельно поранений" внаслідок пострілу зі зброї, яка була при ньому під час виконання обов'язків на посту.

За інформацією Оперативного командного центру, інцидент стався о 17:50. Медики, які прибули на місце, підтвердили смерть військовослужбовця.

Наразі справу розслідує група поліцейських судово-медичних експертів, щоб з'ясувати всі обставини. Цей солдат служив у Національній армії за контрактом з 2023 року.

Міністерство оборони висловлює щирі співчуття сім'ї загиблого військовослужбовця і надасть усю необхідну підтримку для з'ясування цього сумного випадку,

– повідомили у Міноборони Молдови.

Варто зазначити, що інцидент трапився на лінії конфлікту Молдови з Росією, якраз біля квазіутвореного країною-агресоркою Придністров'я. На лінії розмежування стоять молдавські та російські військові.