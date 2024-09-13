Инцидент произошел между городами Каушаны и Бенедеры. О трагическом случае официально сообщила пресс-служба Министерства обороны Молдовы.

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Что известно об инциденте

12 сентября контрактник Национальной армии Молдовы, который проходит службу в Совместных миротворческих силах, получил смертельное огнестрельное ранение. В министерстве обороны страны сообщили, что военнослужащий был "смертельно ранен" в результате выстрела из оружия, которое было при нем во время выполнения обязанностей на посту.

По информации Оперативного командного центра, инцидент произошел в 17:50. Медики, прибывшие на место, подтвердили смерть военнослужащего.

Сейчас дело расследует группа полицейских судебно-медицинских экспертов, чтобы выяснить все обстоятельства. Этот солдат служил в Национальной армии по контракту с 2023 года.

Министерство обороны выражает искренние соболезнования семье погибшего военнослужащего и предоставит всю необходимую поддержку для выяснения этого печального случая,

– сообщили в Минобороны Молдовы.

Стоит отметить, что инцидент произошел на линии конфликта Молдовы с Россией, как раз у квазиобразованного страной-агрессором Приднестровья. На линии разграничения стоят молдавские и российские военные.