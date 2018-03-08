10:58
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    3°C 0°C
  • четвер
    5°C 0°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Біля маєтку Порошенка застрелився поліцейський: відомі деталі

11118 Читать новость на русском
Біля маєтку Порошенка застрелився поліцейський
Біля маєтку Порошенка застрелився поліцейський / Фото із відкритих джерел

Правоохоронець, який перебував на службі у селі Козин, неподалік від резиденції Порошенка, вчинив самогубство.

Інцидент трапився іще 23 лютого. У поліції його офіційно підтвердили тепер, пише "УНН".

Читайте також: Депутат намагався покінчити життя самогубством на Житомирщині

Речник ГУНП у Київській області Микола Жукович уточнив, що співробітник поліції полку особливого призначення вчинив самогубство, перебуваючи на посту у селищі Козин неподалік резиденції Президента.

Факт такий є. Зараз проводиться розслідування. Відкрите кримінальне провадження,
— небагатослівно прокоментував інцидент речник поліції Київщини.

На запитання про те, чи охороняв цей співробітник поліції саме резиденцію Президента, Жукович відповів, що "це сталося недалеко від резиденції, але на посту".

Співробітник поліції полку особливого призначення застрелився із табельної зброї.

ЗМІ пишуть, що поліцейського звали Сергій Галасюк, він мав звання старшого сержанта.

До слова, 5 березня Петро Порошенко підписав закон про кримінальну відповідальність за доведення до самогубства.

Теги: Новини України Кримінальні новини Жертви Петро Порошенко Поліція Самогубство
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 8 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук