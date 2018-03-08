Біля маєтку Порошенка застрелився поліцейський: відомі деталі

Правоохоронець, який перебував на службі у селі Козин, неподалік від резиденції Порошенка, вчинив самогубство.

Інцидент трапився іще 23 лютого. У поліції його офіційно підтвердили тепер, пише "УНН".

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Речник ГУНП у Київській області Микола Жукович уточнив, що співробітник поліції полку особливого призначення вчинив самогубство, перебуваючи на посту у селищі Козин неподалік резиденції Президента.

Факт такий є. Зараз проводиться розслідування. Відкрите кримінальне провадження,

— небагатослівно прокоментував інцидент речник поліції Київщини.

На запитання про те, чи охороняв цей співробітник поліції саме резиденцію Президента, Жукович відповів, що "це сталося недалеко від резиденції, але на посту".

Співробітник поліції полку особливого призначення застрелився із табельної зброї.

ЗМІ пишуть, що поліцейського звали Сергій Галасюк, він мав звання старшого сержанта.

До слова, 5 березня Петро Порошенко підписав закон про кримінальну відповідальність за доведення до самогубства.