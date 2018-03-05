Порошенко підписав закон про кримінальну відповідальність за сприяння самогубству

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо встановлення кримінальної відповідальності за сприяння вчиненню самогубства)".

Закон №4088 опубліковано на сайті Верховної Ради: "05.03.2018 повернуто з підписом від президента".

За сприяння самогубству – 3 роки за ґратами. Законом викладено частину першу статті 120 "Доведення до самогубства" КК України.

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Доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, систематичного приниження її людської гідності або систематичного протиправного примусу до дій, що суперечать її волі, схиляння до самогубства, а також інші дії, що сприяють вчиненню самогубства, карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк

У грудні 2017 року Верховна Рада України ухвалила законопроект №5294 "Про запобігання та протидію домашньому насильству". Документ підтримали 237 народних депутатів.