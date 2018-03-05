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Порошенко підписав закон про кримінальну відповідальність за сприяння самогубству

265 Читать новость на русском
Петро Порошенко
Петро Порошенко / sobytiya.net

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо встановлення кримінальної відповідальності за сприяння вчиненню самогубства)".

Закон №4088 опубліковано на сайті Верховної Ради: "05.03.2018 повернуто з підписом від президента".

За сприяння самогубству – 3 роки за ґратами. Законом викладено частину першу статті 120 "Доведення до самогубства" КК України.

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Доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, систематичного приниження її людської гідності або систематичного протиправного примусу до дій, що суперечать її волі, схиляння до самогубства, а також інші дії, що сприяють вчиненню самогубства, карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк

У грудні 2017 року Верховна Рада України ухвалила законопроект №5294 "Про запобігання та протидію домашньому насильству". Документ підтримали 237 народних депутатів.

Нагадаємо, 30 січня, першокурсниця Національного медичного інституту імені О. Богомольця Мукадас Насірлаєва вирішила звести рахунки з життям, стрибнувши у Дніпро. Дівчина була громадянкою Туркменістану.

Теги: Новини України Петро Порошенко Верховна Рада Самогубство
Джерело: 24 Канал
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