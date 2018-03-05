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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Порошенко подписал закон об уголовной ответственности за содействие самоубийству

136 Читати новину українською
Петр Порошенко
Петр Порошенко / sobytiya.net

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно установления уголовной ответственности за содействие совершению самоубийства)".

Закон №4088 опубликован на сайте Верховной Рады: "05.03.2018 возвращено с подписью от президента".

При содействии самоубийству – 3 года за решеткой. Законом изложена часть первую статьи 120 "Доведение до самоубийства" УК Украины.

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Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство, что является следствием жестокого с ним обращения, шантажа, систематического унижения его человеческого достоинства или систематического противоправного принуждения к действиям, которые противоречат его воли, склонение к самоубийству, а также другие действия, способствующие совершению самоубийства наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок

В декабря 2017 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №5294 "О предотвращении и противодействии домашнему насилию". Документ поддержали 237 народных депутатов.

Напомним, 30 января, первокурсница Национального медицинского института имени А. Богомольца Мукадас Насирлаева решила свести счеты с жизнью, прыгнув в Днепр. Девушка была гражданкой Туркменистана.

Теги: Новости Украины Петр Порошенко Верховная Рада Самоубийство
Источник: 24 Канал
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