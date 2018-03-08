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Возле имения Порошенко застрелился полицейский: известны детали

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Возле имения Порошенко застрелился полицейский
Возле имения Порошенко застрелился полицейский / Фото из свободных источников

Милиционер, который находился на службе в селе Козин, неподалеку от резиденции Порошенко, совершил самоубийство.

Инцидент произошел еще 23 февраля. В полиции его официально подтвердили теперь, пишет "УНН".

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Представитель ГУНП в Киевской области Николай Жукович уточнил, что сотрудник полиции полка особого назначения совершил самоубийство, находясь на посту в поселке Козин недалеко от резиденции Президента.

Факт такой есть. Сейчас проводится расследование. Открыто уголовное производство,
— немногословно прокомментировал инцидент представитель полиции Киевщины.

На вопрос о том, охранял ли этот сотрудник полиции именно резиденцию Президента, Жукович ответил, что "это произошло недалеко от резиденции, но на посту".

Сотрудник полиции полка особого назначения застрелился из табельного оружия.

СМИ пишут, что полицейского звали Сергей Галасюк, он имел звание старшего сержанта.

К слову, 5 марта Петр Порошенко подписал закон об уголовной ответственности за доведение до самоубийства.​

Теги: Новости Украины Жертвы Петр Порошенко Криминальные новости Полиция Самоубийство
Источник: 24 Канал
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