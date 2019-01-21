Бізнес Зеленського у Росії: Мінкульт РФ виділяв гроші компанії шоумена

Російська компанія "Грін Філмс", яку пов'язують із лідером "Кварталу 95" і ймовірним кандидатом у президенти Володимиром Зеленським, отримала 35 мільйонів рублів від Міністерство культури Росії. За курсом на час отримання, вищезазначена сума становила понад 16 мільйонів 215 тисяч гривень.

Про це свідчать документи, наявні у реєстрі субсидій федерального бюджету Росії, передає ресурс "Новое время".

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Компанія Зеленського отримала 35 мільйонів рублів від Мінкультури РФ: документ

Так, відповідно до угоди № 054-11-975/1, російська компанія "Грін Філмс" отримала цю суму від Міністерства культури Росії на виробництво фільму "Вниз".



Гроші російське міністерство культури виділило на виробництво фільму "Вниз"



Зауважимо, що одну з ролей у цій стрічці має зіграти російський актор Володимир Машков, який у 2018 році був довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента Росії та виступав на з’їзді прокремлівської партії "Єдина Росія", передає "Радіо Свобода".

Нагадаємо, 31 грудня за кілька хвилин до Нового року на телеканалі "1+1" замість виступу Президента України Петра Порошенка зі святковими вітаннями виступив лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський. Він, зокрема, заявив, що офіційно йде у Президенти України, а наступного дня вже розпочав відкриту президентську кампанію.



21 грудня стало відомо, що партія Зеленського "Слуга народу" офіційно його висунула кандидатом у президенти. За словами шоумена, якщо він зазнає краху на президентських виборах, то повернеться у розважальний бізнес.

Що відомо про скандал навколо бізнесу Зеленського у Росії? Журналісти програми "Схеми", яка виходить на 24 каналі, з’ясували, що існують три російські компанії, які займаються виробництвом кіно-, відеофільмів і телевізійних програм – мовиться про "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" і "Грин Филмс". Засновником усіх трьох є кіпрська компанія Green Family LTD, яка водночас є співзасновницею "Кварталу 95" в Україні, а її кінцевими бенефіціарами вказано Володимира Зеленського та його бізнес-партнерів.



За інформацією журналістів, надходження на рахунки Green Family LTD і її партнерів у Росії з 2014 до 2017 року склали понад 350 мільйонів гривень. Крім того, наголошується, що ці фірми діють досі, натомість сам Зеленський переконував, що востаннє з російськими колегами він робив кінопродукт у 2012 році та той вийшов на екрани у 2014-му. Після того, запевняв комік, свій бізнес у Росії вони закрили, а також туди не їздять і там не виступають.



"Ми торгуємо з 21 країною за кордоном і всіма країнами СНД. Ми торгуємо інтелектуальними правами, це наші формати, наші ідеї, наші сценарії. Гроші від цього надходять на різні західні компанії, але потім повертаються в Україну та витрачаються в Україні", – переконував комік.



Коли скандал, набув чималого резонансу, Зеленський зробив нову заяву щодо свого російського бізнесу. Він, зокрема, зауважив, що з російської компанії вийти не може, щоправда ухвалив рішення вийти з головної кіпрської компанії. Щодо неможливості вийти з Росії, лідер "Кварталу 95" пояснив це тим, що у них укладено контракт на 10 років і вони за ним роялті ( платежі за користування, які "ліцензіат" (отримувач ліцензії, патенту) сплачує "ліцензіару" (продавцю ліцензії, патенту) за поточне користування активами).



"Що ж нам треба робити? Закрити? Подарувати росіянам наші гроші? Ні" – зазначав Зеленський.