Біля ізюмського кладовища знайшли сотні могил. На деяких з них були хрести з прізвищами, проте на більшості – лише номери.
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Блінкен та Макрон відреагували на звірства росіян в Ізюмі
Державний секретар Сполучених Штатів Америки заявив, що повідомлення про масове поховання 440 чоловіків, жінок і дітей в Ізюмі розбивають серце. Вони повинні активізувати Захід у наданні підтримки хоробрим українцям, які прагнуть звільнити свою батьківщину.
Ми підтримуємо Україну в пошуку відповідальності за ці злочини,
– наголосив Блінкен.
Своєю чергою, Макрон заявив, що засуджує звірства, скоєні в Ізюмі під час російської окупації, найрішучішим чином.
"Зловмисники відповідатимуть за свої дії. Немає миру без справедливості", – підсумував президент Франції.
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