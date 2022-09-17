Біля ізюмського кладовища знайшли сотні могил. На деяких з них були хрести з прізвищами, проте на більшості – лише номери.

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Блінкен та Макрон відреагували на звірства росіян в Ізюмі

Державний секретар Сполучених Штатів Америки заявив, що повідомлення про масове поховання 440 чоловіків, жінок і дітей в Ізюмі розбивають серце. Вони повинні активізувати Захід у наданні підтримки хоробрим українцям, які прагнуть звільнити свою батьківщину.

Ми підтримуємо Україну в пошуку відповідальності за ці злочини,

– наголосив Блінкен.

Своєю чергою, Макрон заявив, що засуджує звірства, скоєні в Ізюмі під час російської окупації, найрішучішим чином.

"Зловмисники відповідатимуть за свої дії. Немає миру без справедливості", – підсумував президент Франції.

Зауважте! Прессекретарка ООН Елізабет Кроссел після виявлення масового поховання в Ізюмі заявила, що необхідно якомога швидше встановити обставини смерті загиблих. В Організації планують відправити туди експертну групу для моніторингового візиту.

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