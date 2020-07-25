Британський суд може розслідувати питання відповідальності Росії за смерть британки Дон Стерджесс внаслідок отруєння хімічною зброєю "Новічок". При цьому мовиться не лише про встановлення російських агентів, що працювали в Британії, а й про встановлення тих, хто віддавав такі накази.

Рідні Дон Старджесс просять у суду встановити, хто саме віддавав наказ про отруєння Юлії й Сергія Скрипалів у 2018 році, пише The Guardian.

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Вони оскаржують рішення про те, що розслідування має зачіпати лише самих агентів. Водночас батько Дон Старджесс наголошує, що потреба знати про цю історію якомога більше є в інтересах усього суспільства.

Суд розглядав упродовж двох днів. За результатами розгляду він дійшов до висновку, що розслідування щодо одних лише російських агентів – недостатнє. Мовляв, у цій справі є гостре суспільне занепокоєння.

Відтак суд вважає, що розслідування має бути більш широким, адже необхідно розглянути всі обставини цього злочину, зокрема й імовірну участь Кремля.

Чим це може загрожувати Росії

Передовсім існує висока ймовірність запровадження нових санкцій. Після отруєння Скрипалів такі вже були запроваджені Британією і Європою. Утім вони можуть бути посилені, коли буде офіційне підтвердження участі в злочині вищого керівництва Росії.

Крім того, у цивілізованому світі нині все частіше йде мова про визнання Росії державою-терористом. На фоні суду в справі MH17 й отруєння Скрипалів така ймовірність зростає.