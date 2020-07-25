Британія розслідує роль Кремля у вбивстві жінки через отруєння "Новічком"
Британський суд може розслідувати питання відповідальності Росії за смерть британки Дон Стерджесс внаслідок отруєння хімічною зброєю "Новічок". При цьому мовиться не лише про встановлення російських агентів, що працювали в Британії, а й про встановлення тих, хто віддавав такі накази.
Рідні Дон Старджесс просять у суду встановити, хто саме віддавав наказ про отруєння Юлії й Сергія Скрипалів у 2018 році, пише The Guardian.
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Вони оскаржують рішення про те, що розслідування має зачіпати лише самих агентів. Водночас батько Дон Старджесс наголошує, що потреба знати про цю історію якомога більше є в інтересах усього суспільства.
Суд розглядав упродовж двох днів. За результатами розгляду він дійшов до висновку, що розслідування щодо одних лише російських агентів – недостатнє. Мовляв, у цій справі є гостре суспільне занепокоєння.
Відтак суд вважає, що розслідування має бути більш широким, адже необхідно розглянути всі обставини цього злочину, зокрема й імовірну участь Кремля.
Чим це може загрожувати Росії
- Передовсім існує висока ймовірність запровадження нових санкцій. Після отруєння Скрипалів такі вже були запроваджені Британією і Європою. Утім вони можуть бути посилені, коли буде офіційне підтвердження участі в злочині вищого керівництва Росії.
- Крім того, у цивілізованому світі нині все частіше йде мова про визнання Росії державою-терористом. На фоні суду в справі MH17 й отруєння Скрипалів така ймовірність зростає.
Що відомо про загибель британки?
У березні 2018 року агенти російського ГРУ здійснили спробу вбивства колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії. Для цього застосували речовину "Новічок" – заборонену хімічну зброю. На щастя, обоє вижили.
У червні того ж року британка Дон Старджесс і її співмешканець Чарлі Ровлі потрапили в шпиталь через отруєння. Як з'ясувалося Стерджесс знайшла "Новічок", сприйняла його за парфуми й так і використовувала.
Найімовірніше, до британки речовина потрапила випадково після того, як її залишили російські агенти. 8 липня Дон Старджесс померла в лікарні.