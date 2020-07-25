Британский суд может расследовать вопрос ответственности России за смерть британки Дон Стерджесс в результате отравления химическим оружием "Новичок". При этом речь идет не только об установлении российских агентов, работавших в Британии, но и об установлении тех, кто отдавал такие приказы.

Родные Дон Старджесс просят у суда установить, кто именно отдавал приказ об отравлении Юлии и Сергея Скрипалей в 2018 году, пишет The Guardian.

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Они оспаривают решение о том, что расследование должно затрагивать только самих агентов. В то же время отец Дон Старджесс отмечает, что потребность знать об этой истории как можно больше в интересах всего общества.

Суд рассматривал дело в течение двух дней. По результатам рассмотрения он пришел к выводу, что расследование относительно одних только российских агентов – недостаточно. Мол, в этом деле есть острое общественное беспокойство.

Таким образом, суд считает, что расследование должно быть более широким, ведь необходимо рассмотреть все обстоятельства этого преступления, в том числе и возможное участие Кремля.

Чем это может грозить России

Прежде всего существует высокая вероятность введения новых санкций. После отравления Скрипалей такие уже были введены Британией и Европой. Однако они могут быть усилены, когда будет официальное подтверждение участия в преступлении высшего руководства России.

Кроме того, в цивилизованном мире сейчас все чаще идет речь о признании России государством-террористом. На фоне суда по делу MH17 и отравления Скрипалей такая вероятность возрастает.