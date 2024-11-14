У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, коли очікується поновлення можливості бронювання від мобілізації через застосунок Дія. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на судову-юридичну газету.
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Коли відновлять функцію бронювання через Дію
Цей сервіс планували відновити з 15 листопада, проте наразі офіційних підтверджень немає.
Мінекономіки разом із Міноборони переглядають процедуру бронювання, запроваджуючи нові механізми перевірки та скасування відстрочок у разі необґрунтованих запитів. Результати аудиту обіцяють представити уряду до 20 листопада.
За словами представників Мінцифри, інформація про відновлення сервісу з'явиться на їхніх офіційних сторінках у соціальних мережах та на сайті.
Що відомо про можливість бронювання у Дії
- В Україні до 15 листопада говорили про проведення аудиту критичних підприємств без призупинення бронювання для громадян. Заступник глави Міноборони Іван Гаврилюк зазначив, що комісія для аудиту включає військових, а результати перевірки можуть вплинути на перегляд бронювання.
- 20 жовтня призупинено послугу бронювання в застосунку Дія через аудит заброньованих військовозобов'язаних.