У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, коли очікується поновлення можливості бронювання від мобілізації через застосунок Дія. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на судову-юридичну газету.

Дивіться також Як отримати "1000 гривень Зеленського" у Дії: інструкція для користувачів

Коли відновлять функцію бронювання через Дію

Цей сервіс планували відновити з 15 листопада, проте наразі офіційних підтверджень немає.

Мінекономіки разом із Міноборони переглядають процедуру бронювання, запроваджуючи нові механізми перевірки та скасування відстрочок у разі необґрунтованих запитів. Результати аудиту обіцяють представити уряду до 20 листопада.

За словами представників Мінцифри, інформація про відновлення сервісу з'явиться на їхніх офіційних сторінках у соціальних мережах та на сайті.

Що відомо про можливість бронювання у Дії