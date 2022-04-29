Випадок стався в одному із сіл на Новоселиччині. Про це розповіла редакторка газети "Слово правди" Ганна Вакарчук.

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Батьки 5 друзів-підлітків помітили, що діти в обідній час разом почали кудись втікати. Вдома їх не було до самого вечора, а після повернення казали, що грали у футбол. Проте на стадіоні їх ніхто не бачив.

Згодом один з татів помітив, що зникло кілька листів металопрофілю й хлопцям довелося пояснювати, де вони його використали.

Підлітки повели батьків у лісопосадку, що поруч з одній важливою трасою. Виявилося, що хлопці 11 –13 років вирили там окопи та накрили їх профілем. Зверху ж вони усе замаскували травою й кущами.

Ми теж хотіли бути корисними! Це, щоб нашим солдатам помогти, раптом їм знадобиться для тренувань. Ворог сюди ж не пройде! Але хай не тратять час ще й на це,

– пояснювали хлопці.

Виявилося, що як робити окопи – подивилися в інтернеті. А не розповідали батькам, бо боялися покарання. Проте їх страхи були марними, тепер вони гордість села.

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