Дівчинка "подякувала" господарці телефону

Маріупольські журналісти отримали відео, на якому чеченська дитина записала ролик у Telegram з телефону українки.

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На відео дівчинка знімає себе та подругу, сміючись на камеру. Вона записала голосове повідомлення, в якому "подякувала" господарці телефону за "подарунок".

Подарунок зробила спасибі,

– сказала дитина.

Українська господарка телефону Катерина зафіксувала, що вхід з пристрою та її облікового запису стався у місті Грозний, що в Чечні.

Фотографії, які робила чеченська дівчинка, завантажилися автоматично. На світлинах, ймовірно, російські військові або родичів дівчинки.

У Чечні дитина записала відео з телефону мешканки Маріуполя

Яка ситуація у Маріуполі

Російські військові майже вщент знищили Маріуполь, створивши там гуманітарну кризу. Частина людей досі перебуває у Маріуполі, ховаючись на "Азовсталі".

За попередніми даними, там понад 600 поранених людей, серед яких є і діти. На жаль, під час одного з російських бомбардувань на "Азовсталі" загинула маленька дівчинка.

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з генсеком ООН заявив, що евакуація людей з "Азовсталі" цілком реальна.

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