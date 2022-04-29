Девочка "поблагодарила" хозяйку телефона

Мариупольские журналисты получили видео, на котором чеченский ребенок записал ролик в Telegram с телефона украинки.

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На видео девочка снимает себя и подругу, смеясь на камеру. Она записала голосовое сообщение, в котором "поблагодарила" хозяйку телефона за "подарок".

Подарок сделала, спасибо,

– сказал ребенок.

Украинская владелица телефона Екатерина зафиксировала, что вход с устройства и ее аккаунта произошел в городе Грозный в Чечне.

Фотографии, сделанные чеченской девочкой, загрузились автоматически. На фотографиях, вероятно, российские военные или родственники девочки.

В Чечне ребенок записал видео с телефона жительницы Мариуполя

Какая ситуация в Мариуполе

Российские военные почти полностью уничтожили Мариуполь, создав там гуманитарный кризис. Часть людей до сих пор находится в Мариуполе, укрываясь на "Азовстали".

По предварительным данным, там более 600 раненых людей, среди которых есть и дети. К сожалению, во время одной из российских бомбардировок на "Азовстале" погибла маленькая девочка.

Президент Владимир Зеленский после встречи с генсеком ООН заявил, что эвакуация людей из "Азовстали" вполне реальна.

Кстати, "Азов" показал, как защищает Мариуполь и сколько врагов уничтожил: смотрите видео