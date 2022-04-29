Девочка "поблагодарила" хозяйку телефона

Мариупольские журналисты получили видео, на котором чеченский ребенок записал ролик в Telegram с телефона украинки.

Стоит внимания Без мамы остался, умерла 9 числа, – война заставила 9-летнего Виктора рано повзрослеть

На видео девочка снимает себя и подругу, смеясь на камеру. Она записала голосовое сообщение, в котором "поблагодарила" хозяйку телефона за "подарок".

Подарок сделала, спасибо,
– сказал ребенок.

Украинская владелица телефона Екатерина зафиксировала, что вход с устройства и ее аккаунта произошел в городе Грозный в Чечне.

Фотографии, сделанные чеченской девочкой, загрузились автоматически. На фотографиях, вероятно, российские военные или родственники девочки.

В Чечне ребенок записал видео с телефона жительницы Мариуполя

Какая ситуация в Мариуполе

Кстати, "Азов" показал, как защищает Мариуполь и сколько врагов уничтожил: смотрите видео