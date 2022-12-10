Такі дані оприлюднила Торгово-промислова палата Фінляндії, опитавши в середині листопада 123 великі експортні компанії.

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81% фінських підприємств припинили свою діяльність у Росії.

15% повідомили, що процес виходу з країни триває.

Коли компанії найактивніше виходили з Росії Процес виходу був особливо швидким в літні місяці.

У травні 24% компаній вели бізнес у Росії, у серпні залишилося 6%.

За словами керівника відділу міжнародних справ Торгово-промислової палати Леені Тойваккі, на момент початку української війни експорт до Росії становив лише 5% від загального експорту Фінляндії. Компанії вже почали мінімізувати ризики незабаром після того, як у 2014 році Росія анексувала Крим.

Нагадаємо! Загалом від початку повномасштабної війни в Україні 1 647 іноземних компаній вже скоротили, призупинили або припинили свою діяльність в Росії, а 142 компанії завершили продаж свого бізнесу в Росії.