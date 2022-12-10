Такие данные обнародовала Торгово-промышленная палата Финляндии, опросив в середине ноября 123 крупных экспортных компании.
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- 81% финских компаний прекратили свою деятельность в России.
- 15% сообщили, что процесс ухода из страны продолжается.
По словам руководителя отдела международных дел Торгово-промышленной палаты Леэни Тойвакки, на момент начала украинской войны экспорт в Россию составил всего 5% от общего экспорта Финляндии. Компании уже начали минимизировать риски вскоре после того, как в 2014 году Россия аннексировала Крым.