Як Маск втратив 200 мільярдів доларів
Згідно з індексом Bloomberg Billionaires Index, статки Маска різко впали до 137 мільярдів доларів після падіння акцій Tesla за останні тижні, включаючи падіння на 11% у 27 грудня 2022 року.
Цікаво Майже половину – за добу 24 лютого: скільки грошей втратили найбагатші росіяни у 2022 році
Вартість компанії Tesla скоротилась
- За сім днів компанія подешевшала на 85 мільярдів доларів, її ринкова капіталізація впала до 390 мільярдів доларів
- Загалом за рік вартість компанії Tesla скоротилася втричі. У січні вона оцінювалася в 1,2 трильйона доларів.
Капітал Маска
До втрати 200 мільярдів доларів за декілька тижнів, Ілон Маск був другою людиною в історії, яка накопичила особистий статок у понад 200 мільярдів доларів, перевищивши цей поріг у січні 2021 року, через кілька місяців після Джеффа Безоса.
4 листопада 2021 року статки Маска досягли піку в 340 мільярдів доларів. Відтак він тривалий час залишався найбагатшою людиною у світі, випередивши Безоса. Однак у грудні 2022 року його випередив французький магнат Бернар Арно, французький магнат, що стоїть за компанією LVMH, що займається продажем предметів розкоші.