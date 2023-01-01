Как Маск потерял 200 миллиардов долларов

Согласно индексу Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска резко упало до 137 миллиардов долларов после падения акций Tesla за последние недели, включая падение на 11% в 27 декабря 2022 года.

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Стоимость компании Tesla сократилась

За семь дней компания подешевела на 85 миллиардов долларов, ее рыночная капитализация упала до 390 миллиардов долларов.

В целом за год стоимость компании Tesla сократилась в три раза. В январе она оценивалась в 1,2 триллиона долларов.

Капитал Маска

До потери 200 миллиардов долларов за несколько недель, Илон Маск был вторым человеком в истории, который накопил личное состояние более 200 миллиардов долларов, превысив этот порог в январе 2021 года, через несколько месяцев после Джеффа Безоса.

4 ноября 2021 года состояние Маска достигло пика в 340 миллиардов долларов. Следовательно, он долгое время оставался самым богатым человеком в мире, опередив Безоса. Однако в декабре 2022 года его опередил французский магнат Бернар Арно, французский магнат, стоящий за компанией LVMH, занимающейся продажей предметов роскоши.