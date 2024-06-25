Що відомо про цей скандал

Про скасування рейсу стало відомо після оновлення графіку. Асоціація міжнародних експедиторів України (АМЕУ) пояснила чому у MSC було прийняте таке рішення.

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Причиною стали безпідставні перевірки вантажів та затягування митного оформлення експортних контейнерів з сільгосппродукцєю на невизначений період, через що вантаж блокується на невизначений строк, та здорожчується через додаткові витрати зі зберігання та демередж, які можуть досягати 2 – 3 тисяч доларів,

– повідомляє АМЕУ.