Что известно об этом скандале

Об отмене рейса стало известно после обновления графика. Ассоциация международных экспедиторов Украины (АМЭУ) объяснила почему в MSC было принято такое решение.

Читайте также Зеленский продлил санкции против украинских и российских олигархов: как действуют новые ограничения

Причиной стали безосновательные проверки грузов и затягивание таможенного оформления экспортных контейнеров с сельхозпродукцией на неопределенный период, из-за чего груз блокируется на неопределенный срок, и дорожает из-за дополнительных расходов по хранению и демередж, которые могут достигать 2 – 3 тысяч долларов,

– сообщает АМЭУ.