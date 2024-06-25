Что известно об этом скандале
Об отмене рейса стало известно после обновления графика. Ассоциация международных экспедиторов Украины (АМЭУ) объяснила почему в MSC было принято такое решение.
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Причиной стали безосновательные проверки грузов и затягивание таможенного оформления экспортных контейнеров с сельхозпродукцией на неопределенный период, из-за чего груз блокируется на неопределенный срок, и дорожает из-за дополнительных расходов по хранению и демередж, которые могут достигать 2 – 3 тысяч долларов,
– сообщает АМЭУ.
Чем грозит Украине это решение
Благодаря этому сотрудничеству, должно было состояться фидерное соединение Одессы с турецким портом Текирдаг. По состоянию на теперь, его считают одним из крупнейших хабов Турции.
Представители Ассоциации объясняют, что эта ситуация ставит под угрозу запуск регулярного контейнерного сервиса в портах Большой Одессы. Более того, действия со стороны таможни могут критически повлиять на украинскую логистику и экономику.