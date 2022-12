Про це пише видання Axios з посиланням на близьке до медіамагната джерело. Зазначається, що придбання WSJ, зокрема, дасть мільярдеру доступ до якісного бізнес-майданчика, яке можна використати для продажу більшої кількості підписок на його основний медіаактив – Bloomberg.

Мільярдер Блумберг хоче придбати передові американські видання

За словами джерела Axios, Майкл Блумберг розраховує невдовзі придбати корпорацію Dow Jones – видавця фінансових ЗМІ, зокрема The Wall Street Journal, Barron's та MarketWatch. Вони буцімто "ідеально підходять" для нього.

Крім того, медіамагнат приглядається до ймовірності викупу The Washington Post, якщо основний власник видання Джефф Безос погодиться на продаж. Зазначається, що Блумберг перебуває у дружніх стосунках із засновником Amazon, проте останній навряд чи готовий позбутися впливового медіаактиву.

За даними Axios, Блумберг вважає, що The Washington Post та Bloomberg у перспективі разом зможуть скласти серйозну конкуренцію The New York Times.

До слова, компанією Dow Jones наразі володіє корпорація Руперта Мердока, який нині намагається провести злиття News Corp з Fox Corporation. За даними джерела Axios, Майкл Блумберг поки що безпосередньо не звертався до Мердока з пропозицією продати Dow Jones, проте вже почав залучати банкірів для оцінки медіаактиву.

Додамо, що Майкл Блумберг нині обіймає 12 сходинку рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes зі статками у 76 мільярдів доларів. Його основним активом є частка у 88% в інформаційному агентстві Bloomberg, яке він заснував ще у 1981 році. Нині обіг медіакомпанії перевищує 10 мільярдів доларів й у ній працевлаштовані близько 20 тисяч осіб.