Об этом пишет издание Axios со ссылкой на близкий к медиамагнату источник. Отмечается, что приобретение WSJ, в частности, даст миллиардеру доступ к качественной бизнес-площадке, которую можно использовать для продажи большего количества подписок на его основной медиаактив – Bloomberg.

Читайте также Поведение клиентов кардинально изменилось: какие лайфхаки помогают бизнесу адаптироваться

Миллиардер Блумберг хочет приобрести передовые американские издания

По словам источника Axios, Майкл Блумберг рассчитывает вскоре приобрести корпорацию Dow Jones – издателя финансовых СМИ, в частности The Wall Street Journal, Barron's и MarketWatch. Они якобы "идеально подходят" для него.

Кроме того, медиамагнат присматривается к вероятности выкупа The Washington Post, если основной владелец издания Джефф Безос согласится на продажу. Отмечается, что Блумберг находится в дружеских отношениях с основателем Amazon, однако последний вряд ли готов избавиться от влиятельного медиаактива.

По данным Axios, Блумберг считает, что The Washington Post и Bloomberg в перспективе вместе смогут составить серьезную конкуренцию The New York Times.

К слову, компанией Dow Jones владеет корпорация Руперта Мердока, который сейчас пытается провести слияние News Corp с Fox Corporation. По данным источника Axios, Майкл Блумберг пока непосредственно не обращался к Мердоку с предложением продать Dow Jones, однако уже начал привлекать банкиров для оценки медиаактива.

Добавим, что Майкл Блумберг сейчас занимает 12 строчку рейтинга самых богатых людей мира по версии Forbes с состоянием в 76 миллиардов долларов. Его основным активом является доля 88% в информационном агентстве Bloomberg, которое он основал еще в 1981 году. В настоящее время оборот медиакомпании превышает 10 миллиардов долларов и в ней трудоустроено около 20 тысяч человек.