За словами головного виконавчого директора LSE Девіда Швіммера, об'єднання провідних наборів даних, аналітики та глобальної клієнтської бази біржі з комплексними та надійними хмарними рішеннями Microsoft створить привабливі можливості для зростання доходів обох компаній. Очікується, що виконавчий віцепрезидент Microsoft з хмарних технологій та штучного інтелекту Скотт Гатрі стане незалежним директором у раді директорів Лондонської фондової біржі.

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План десятилітнього партнерства

Як зазначається у пресрелізі Microsoft, партнерство передбачає використання даних та аналітики нового покоління, а також рішень для хмарної інфраструктури, побудову нової інфраструктури даних для Лондонської біржі, моделювання з використанням інструментів Microsoft Azure, штучного інтелекту та Microsoft Teams.

В LSE, своєю чергою, очікують, що додаткові витрати у період з 2023 до 2025 року становитимуть близько 250 – 300 мільйонів фунтів стерлінгів, близько 100 мільйонів з яких підуть на капіталовкладення. Водночас, біржа прогнозує зростання виторгу.

Це стратегічне партнерство є важливим кроком на шляху LSE до того, аби стати провідним глобальним бізнесом у сфері інфраструктури фінансових ринків та даних, а також дозволить змінити досвід наших клієнтів,

– додав Швіммер.

До слова, як пише видання Bloomberg, LSE взяла на себе зобов'язання витратити щонайменше 2,3 мільярда фунтів стерлінгів на хмарні послуги впродовж наступних 10 років. За угодою, платформа даних та ключова технологічна інфраструктура Лондонської фондової біржі будуть перенесені у хмарне середовище Microsoft Azure, а її дані та аналітика взаємодіятимуть з деякими іншими інструментами Microsoft у хмарі.

Зверніть увагу! Убезпечити IT-інфраструктуру, захистити дані компанії та клієнтів, працювати звідусіль та мати доступ до робочих завдань 24/7 дозволяють хмарні технології. Київстар Бізнес рекомендує: використовуйте інструменти глобальної платформи Azure для організації бізнес-процесів, зберігання, бекапу та відновлення даних, роботи з IT-рішеннями, аналітики і розробки програмних продуктів. А також працюйте в командах і над спільними завданнями та приєднуйтесь до зустрічей в онлайн завдяки Office 365.