У 2020 році компанія Meta придбала сервіс Giphy за 400 мільйонів доларів. Проте вже через рік в американської корпорації виникли проблеми через позицію регулятора з Великої Британії.

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Meta поступилася британському регулятору

Річ у тому, що британське Управління з конкуренції та ринків вирішило оскаржити факт придбання фірми Giphy. Тепер сервіс викупить компанія Shutterstock, заплативши за нього всього 53 мільйони доларів готівкою.

Регулятор з Британії вперше в своїй історії добився того, що американський техгігант погодився продати куплену ним же компанію. Повідомляють, що сторони планують закрити угоду у наступному місяці. У Shutterstock очікують, що з Giphy вони отримають 1,7 мільярда нових користувачів на день.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Додамо дані про динаміку акцій вище згаданих компаній на фондовому ринку. Зокрема, акції компанії Meta завершили торговий день з ціною на рівні 246,74 долара за штуку. Ринкова капіталізація техгіганта становить 632,3 мільярда доларів, згідно з даними Yahoo!Finance.

Натомість цінні папери Shutterstock на премаркеті зафіксували зростання на рівні 4%. Під час торгової сесії акції компанії коливалися на рівні 53,17 долара за штуку. Її капіталізацію оцінили у 1,9 мільярда доларів, інформує Yahoo!Finance.