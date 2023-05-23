В 2020 году компания Meta приобрела сервис Giphy за 400 миллионов долларов. Однако уже через год у американской корпорации возникли проблемы из-за позиции регулятора из Великобритании.

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Meta уступила британскому регулятору

Дело в том, что британское Управление по конкуренции и рынкам решило обжаловать факт приобретение компании Giphy. Теперь сервис выкупит компания Shutterstock, заплатив за него всего 53 миллиона долларов наличными.

Регулятор из Британии впервые в своей истории добился того, что американский техгигант согласился продать купленную им же компанию. Сообщается, что стороны планируют закрыть соглашение в следующем месяце. В Shutterstock ожидают, что из Giphy они получат 1,7 миллиарда новых пользователей в день.

Старт нового дела – это постоянное движение, множество задач и непрерывная коммуникация. Поэтому так важно, чтобы авто, в котором вы проводите весомую часть рабочего дня, способствовало производительности. Понимая это, Škoda Octavia предлагает современные ассистенты движения, повышенный уровень защиты, современную мультимедийную систему, беспроводное подключение телефона и ряд других опций расширяющих привычные возможности С-класса. Этот автомобиль обеспечивает уверенность как на дороге, так и бизнес-процессах.

Добавим данные о динамике акций вышеупомянутых компаний на фондовом рынке. В частности, акции компании Meta завершили торговый день с ценой на уровне. 246,74 доллара за штуку. Рыночная капитализация техгиганта составляет 632,3 миллиарда долларов, согласно данным Yahoo! Finance.

А ценные бумаги Shutterstock на премаркете зафиксировал рост на уровне 4%. Во время торговой сессии акции компании колебались на уровне 53,17 доллара за штуку. Ее капитализацию оценили в 1,9 миллиарда долларов. Yahoo!Finance.