Про це Шмигаль заявив під час пресконференції у Брюсселі, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Україна працює разом із прикордонними країнами в рамках координаційної платформи щодо експорту агропродукції до ЄС. Шмигаль очікує на хороші результати вже найближчим часом.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Є хороші для нас умови, коли ми візьмемо середній рівень (експорту – 24 Канал) 2022-2023 років для оцінки рівня постачання наших товарів з України до Європейського Союзу. Є певні запобіжники, які можуть бути застосовані, але це не буде працювати, поки Україна не досягне певного обсягу.

Зазначимо, у разі згоди під обмеження потраплять такі чутливі товари як м’ясо птиці, цукор, яйця, овес, кукурудза, крупи та мед.

Під час засідання Ради асоціації Шмигаль також обговорив із партнерами про неможливість блокування смуг солідарності через ЄС, зокрема й пункти прикордонного контролю.