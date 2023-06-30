Податки для ФОПів повернули

Для підприємців скасовується податкова пільга та повертаються довоєнні податки, серед яких:

Читайте також Зеленський та інші чиновники зустрілися з бізнесом: які теми вони обговорювали

Штрафи за роботу без PPO в розмірі 100% – 150% від суми придбаного товару повернуться з 1 жовтня. Для прифронтових територій нічого не зміниться.

Скасування пільги 2% для ФОПів 3 групи. Їх переведуть автоматично на ту групу та ставку, з якої вони прийшли на пільгову (з 1 серпня).

Зауважте! Новостворені суб’єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали пільгу 2%, автоматично вважатимуться платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою 5%.

Також законопроєкт передбачає:

"технічний борг" (який виник із 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року) не враховуватимуть під час визначення можливості платника продовжувати перебування на спрощеній системі;

збереження права добровільної сплати єдиного податку і ЄСВ для прифронтових територій (у тому числі територій можливих бойових дій).

Документ скасовує:

можливість для фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу;

можливість для фізичних осіб - підприємців платників єдиного податку І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок;

незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства;

зупинення перебігу строків (подання податкової звітності, строків отримання податкової інформації контролюючими органами).

Зверніть увагу! Законопроєктом з 01 серпня частково скасовується чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

Які податки платитимуть ФОП до 1 серпня

До 1 серпня податки для підприємців будуть ще спрощеними, а отже такими: