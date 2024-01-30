Французский миллиардер положил глаз на lifecell
Компания lifecell, обслуживающая украинских абонентов, является подразделением турецкой Turkcell Iletisim Hizmetleri AS. Впрочем, уже скоро владелец у компании может быть другим.
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Купить мобильного оператора хочет французский миллиардер Ксавье Ньель. Его инвестиционная компания NJJ Capital также согласилась на сделку. Французу выставили счет в 500 миллионов долларов, однако он даже не брал время на размышления. По мнению Ньеля стоимость lifecell значительно меньше потенциальной прибыли и "дешевая" поэтому он будет форсировать завершение сделки как только сможет.
Впрочем, совершить покупку в короткие сроки не получится. Соглашение должно пройти проверку регуляторов, среди которых Антимонопольный комитет Украины.
В инвестиционном портфле Ньеля уже есть газета Le Monde и телеком-компании Monaco Telecom Salt Mobile SA и Iliad (владелец польского мобильного оператора Play). У миллиардера есть и другие бизнесы, однако медиа и телекоммуникации свидетельствуют о том, что lifecell не станет для него совершенно новым опытом, а его готовность отдать полмиллиарда долларов свидетельствует о больших перспективах компании.