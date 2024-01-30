Французький мільярдер поклав око на lifecell

Компанія lifecell, яка обслуговує українських абонентів, є наразі підрозділом турецької Turkcell Iletisim Hizmetleri AS. Втім, вже незабаром власник у компанії може бути іншим.

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Придбати мобільного оператора хоче французький мільярдер Ксавʼє Ньєль. Його інвестиційна компанія NJJ Capital також погодилася на угоду. Французу виставили рахунок у 500 мільйонів доларів, однак він навіть не брав час на роздуми. На думку Ньєля, вартість lifecell значно менша за потенційний прибуток та є "дешевою", тому він форсуватиме завершення угоди як тільки зможе.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Втім, здійснити купівлю у короткі терміни не вийде. Угода повинна пройти перевірку регуляторів, серед яких – Антимонопольний комітет України.

В інвестиційному портфлелі Ньєля вже є газета Le Monde, а також телеком-компанії Monaco Telecom, Salt Mobile SA та Iliad (власник польського мобільного оператора Play). В мільярдера є й інші бізнеси, однак медіа та телекомунікації свідчать про те, що lifecell не стане для нього зовсім новим досвідом, а його готовність віддати пів мільярда доларів свідчить про великі перспективи компанії.