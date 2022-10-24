Что с состоянием Маска
Состояние Маска существенно сократилось за практически год. Вместе с тем он на 60 миллиардов доллара богаче главы LVMH Бернара Арно, занимающего вторую строчку в рейтинге Forbes. Состояние Бернарда Арно оценивается в 148,1 миллиарда долларов.
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Почему Маск оскудел за год
Состояние Илона Маска сократилось за год, учитывая несколько причин, в частности, снижение акций Tesla и финансовый отчет компании за последний квартал с неоднозначными показателями и покупка социальной сети Twitter.
- В октябре состояние Илона Маска сократилось на 28 миллиардов долларов.
- Они сейчас оцениваются в 209,4 миллиарда долларов.
Доходы Tesla и покупка Twitter
На прошлой неделе Tesla представила финансовый отчет за III квартал (июль – сентябрь), где указано о доходах в размере 21,45 миллиарда долларов. Несмотря на то, что они в 1,6 раза превышают прошлогодние доходы, оказалось ниже ожидаемых.
Напомним, что на Уолл-стрит прогнозировали 22 миллиарда долларов. С ноября прошлого года состояние миллиардера упало почти на 35% после снижения акций Tesla.
Так не последнюю роль в стремительном снижении состояния Маска сыграла сделка по покупке социальной сети Twitter. Для финансирования этой сделки он продал акции Tesla на 31 миллиард долларов.