Что с состоянием Маска

Состояние Маска существенно сократилось за практически год. Вместе с тем он на 60 миллиардов доллара богаче главы LVMH Бернара Арно, занимающего вторую строчку в рейтинге Forbes. Состояние Бернарда Арно оценивается в 148,1 миллиарда долларов.

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Почему Маск оскудел за год

Состояние Илона Маска сократилось за год, учитывая несколько причин, в частности, снижение акций Tesla и финансовый отчет компании за последний квартал с неоднозначными показателями и покупка социальной сети Twitter.

В октябре состояние Илона Маска сократилось на 28 миллиардов долларов.

Они сейчас оцениваются в 209,4 миллиарда долларов.