Как выглядел бы McDonald's сотни лет назад

В Midjourney показали, как выглядел бы McDonald's 300 лет назад. Напомним, что сеть заведений быстрого питания начала свою историю в 1955 году в США.

Достойно внимания Готовы ждать год: как пара за 10 дней создала настоящий туристический магнит и успешный бизнес

Вот как искусственный интеллект видит McDonald's сотни лет назад:

Искусственный интеллект создал McDonald's 300 лет назад / Фото Midjourney

Добавим, что на момент создания этого материала стоимость акций компании McDonald's колеблется на уровне 298 долларов за штуку. Ее рыночная капитализация составляет 217,6 миллиарда долларов, по данным Yahoo!Finance.

Интересно! Известным поклонником и этого бренда, и его акций является легендарный инвестор Уоррен Баффет. Бизнесмен даже выбирает вид завтрака в McDonald's в зависимости от динамики котировок на фондовом рынке.

Напомним, что 25 апреля 2023 года сеть заведений быстрого питания возобновила работу в украинском Днепре. Там McDonald's заработал впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Кроме того, в апреле компания также объявила об изменении рецепта большинства бургеров, имеющихся в меню. Объясняют этот план намерением повысить качество продукции.