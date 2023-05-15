В планах Alibaba вложить "огромные" инвестиции в приложение Taobao. Это одно из последствий масштабных изменений в компании, в рамках которых сформировалось шесть новых подразделений.
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Новые планы Alibaba
Главный исполнительный директор Taobao Труди Дай прокомментировал вложение средств в приложение, а также рассказал об их главных задачах. В частности, речь идет о таких планах:
- Создание контента для привлечения новых пользователей на платформу;
- пуск инструментов на основе искусственного интеллекта для продавцов;
- своевременная корректировка сборов за платформу и комиссионные ставки в пользу продавцов;
- Они также получат набор бесплатных интеллектуальных операционных инструментов.
Цель Taobao – стимулировать создание контента во всех отраслях с рекордными инвестициями. Инвестиции Alibaba могут быть ответом на растущую активность Douyin от ByteDance Ltd. и схожих платформ для коротких видео и прямых трансляций на рынке электронной коммерции.
С учетом новых алгоритмов поведения молодого поколения такие гиганты, как Alibaba, сталкиваются с необходимостью предложить и развивать аналогичный сервис.
Добавим также, что китайский бизнесмен, миллиардер и один из основателей Alibaba Джек Ма получил работу преподавателя в колледж и под эгидой Токийского университета. Он появился на публике едва ли не впервые с 2020 года.