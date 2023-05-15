У планах Alibaba вкласти "величезні" інвестиції у застосунок Taobao. Це один із наслідків масштабних змін у компанії, у рамках яких сформували шість нових підрозділів.

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Нові плани Alibaba

Головний виконавчий директор Taobao Труді Дай прокоментував вкладення коштів у застосунок, а також розповів про їхні головні завдання. Зокрема, йдеться про такі плани:

  • Створення контенту для залучення нових користувачів на платформу;
  • Запуск інструментів на основі штучного інтелекту для продавців;
  • Своєчасне коригування зборів за платформу та комісійні ставки на користь продавців;
  • Вони також отримають набір з безплатних інтелектуальних операційних інструментів.

У Taobao мають на меті стимулювати створення контенту в усіх галузях з рекордними інвестиціями. Інвестиції Alibaba можуть бути відповіддю на все більшу активність Douyin від ByteDance Ltd. та схожих платформ для коротких відео та прямих трансляцій на ринку електронної комерції.

З врахуванням нових алгоритмів поведінки молодого покоління такі гіганти як Alibaba стикаються з потребою запропонувати та розвивати аналогічний сервіс.

Також додамо, що китайський бізнесмен, мільярдер та один із засновників Alibaba Джек Ма отримав роботу викладача в коледжі під егідою Токійського університету. Він з'явився на публіці чи не вперше з 2020 року.