О покупке сообщила материнская компания Киевстара Veon. По состоянию на август 2022 года, сервисом Helsi пользуется 23 миллиона пациентов и около 1 300 медицинских учреждений Украины.

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Киевстар теперь владеет контрольной долей Helsi

По словам президента Киевстара Александра Комарова, в ближайшие три года мобильный оператор планирует расширять свой бизнес и инвестировать в развитие цифровых экосистем для здоровья украинцев. Покупка контрольной части Helsi – серьезный шаг в этом направлении.

При этом стороны не разглашают детали соглашения. По информации украинского издания Forbes, до начала полномасштабного вторжения Helsi оценивали в 30 – 40 миллионов долларов, однако текущая стоимость компании может составлять всего 10 миллионов долларов, то есть в 3 – 4 раза меньше.

В юридическом лице "Хелси Украина" Киевстару в настоящее время принадлежит доля в 69,99%. Конечным бенефициарным владельцем компании является Самвел Акобян, которому принадлежит доля 26,9% через ООО "Украинская инвестиционная платформа". Он также является абсолютным владельцем ООО "Хелси ЮА", которому принадлежит торговая марка медицинского сервиса.

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Отметим, что в настоящее время Helsi является ключевым игроком на рынке медицинских информационных систем, прежде всего работающих с государственными больницами. Они и приносят основной заработок компании, платя подписку от 10 долларов за одного активного врача-пользователя.

К слову, по состоянию на сегодняшний день, услугами сервиса пользуются более 49 тысяч украинских врачей. В 2020 году выручка Helsi составила 23,4 миллиона гривен, среди которых доля государственных закупок – 71%.