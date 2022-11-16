На белорусском рынке "Синэво" имеет около 60 лабораторий и пунктов сдачи анализов в 25 городах страны. Ориентировочную сумму сделки оценивают в около 10 миллионов долларов.

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Лаборатории "Синэво" в Беларуси выкупит российская сеть

Как отмечают источники белорусского издания "Наша Ніва", активы шведской Medicover в Беларуси переймет уже активно разрастающаяся в России компания Helix из Санкт-Петербурга.

Шведы продают активы в рамках четкой политики дистанцирования от токсичных рынков. Особо желающих что-то покупать в Беларуси тоже нет, это в основном россияне. Так и вышло,

– комментирует источник.

Отметим, что материнская Medicover заявила о выходе с рынка Беларуси в своем финансовом отчете за третий квартал этого года. Так, шведский холдинг намерен продать свои дочерние компании "Синэво" и "Недвижимость Востока" и совокупно оценивает их в 14,5 миллиона евро.

Ожидается, что сделку о продаже активов в Беларуси шведской компании удастся закрыть уже до конца текущего года. Добавим, что холдинг оценивает свою выручку в стране в 21,7 миллиона евро по результатам 2021 года и в 15,3 миллионов евро за 9 месяцев 2022 года. В целом Medicover присутствует на белорусском рынке с 2009 года.

Напомним, что недавно стало известно о ребрендинге ресторанов сети McDonald's в Беларуси. Заведения перезапустят под российским брендом "Вкусно и точка", которые будут работать за франшизой российской компании.