Какие налоги надо платить ФЛП 2 группы в 2024 году

В текущем году физическим лицам-предпринимателям 2 группы нужно платить единый налог, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор (ВС), о чем пишет 24 канал.

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Одним из основных преимуществ второй группы ФЛП является фиксированный налог. Дело в том, что его размер не зависит от дохода. То есть лицо должно платить ежемесячно одну конкретную сумму.

Единый налог составляет 20% от минимальной заработной платы (1 420 гривен ежемесячно).

Важно! Однако если налоговый адрес человека находится там, где проходят боевые действия, или на временно оккупированных территориях, то он имеет право не платить данный взнос.

Нужно ли ФЛП 2 группы платить ЕСВ

При использовании наемного труда лиц также уплачивается НДФЛ (по ставке 18%) и ВС (по ставке 1,5%).

Однако с 2025 года ФОПы 1, 2 и 4 групп будут платить на 90 гривен в месяц больше военного сбора, как указано в законопроекте №11416-д "Об особенностях налогообложения на период военного положения".

Единый социальный взнос (ЕСВ) для 2 группы ФЛП составляет 22% от минимальной заработной платы и уплачивается:

или ежемесячно – 1 562 гривен;

или ежеквартально – 4 686 гривен.

Важно! В то же время пока предусматривается право физических лиц-предпринимателей 2 группы не платить такой налог, если их призвали на военную службу по мобилизации или они привлечены к выполнению подобных обязанностей.

Какой лимит дохода для ФЛП 2 группы

По состоянию на 2024 год объем дохода в течение календарного года для физических лиц-предпринимателей 2 группы не должен превышать 834 размеров минимальной заработной платы. Это сейчас 5 921 400 гривен.

Превышение этого лимита недопустимо.

Если же такое произойдет, человеку придется переходить на другую группу или менять форму налогообложения.