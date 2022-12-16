С учетом долга компании, стоимость сделки составит 6,4 миллиарда долларов. По словам директора компании-покупателя Шоннела Малани, поглощение со стороны Advent поможет Maxar ускорить запланированный запуск на орбиту новой группы спутников.

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Advent International покупает Maxar Technologies Inc

На фоне новостей о договоренности между компаниями, стоимость акций Maxar выросла на 120%. За год ценные бумаги оператора и владельца спутников подешевели на 23,5%, закрыв день 15 декабря на уровне 23,10 доллара за штуку.

По данным The Wall Street Journal, Advent согласилась оплатить 53 доллара за одну акцию Maxar, а сумма сделки составила около 4 миллиарда долларов. С учетом долга, который покроет группа небанковских кредиторов, стоимость в целом составит 6,4 миллиарда долларов.

Таким образом, сделка станет одной из самых дорогих за последние несколько месяцев, когда рыночные потрясения и сложная финансовая среда осложнили поглощение компаний.

К слову, Maxar, расположенная в Вестминстере, Колорадо, владеет и управляет около 90 спутниками на орбите, что позволяет получать четкие и детализированные снимки Земли из космоса. Технология используется для геопространственной разведки и защиты, а также в Google Maps.

Снимки с линии фронта российско-украинской войны, появляющиеся в СМИ, также часто предоставляет именно Maxar. В частности, спутники компании зафиксировали последствия трагедии в Оленовке, ситуацию на ЗАЭС, массовые захоронения в Изюме и Мариуполе, результаты "бавовны" на российском аэродроме "Энгельс" и так далее.

Компания-покупатель Advent со штаб-квартирой в Бостоне, в свою очередь, известна миллиардными инвестициями в частные компании отраслей обороны, безопасности, кибербезопасности и прочего. В частности, в ее инвестиционном портфеле есть такие компании, как Cobham Advanced Electronics Solutions и Ultra Electronics Group, которые тесно сотрудничают с Минобороны США.

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