Почему бренды могут лишить престижного статуса

Каждый монарх сам выбирает своих любимцев среди брендов, которые затем становятся частью Ассоциации владельцев королевских ордеров. Такими любимцами могут стать не только бренды одежды, как большинство сразу подумали, но и, например, еды, напитков, сухих завтраков.

Если вы попали в список, то имеете право использовать герб действующего монарха и соответствующую надпись. Поскольку ныне Чарльз III король Великобритании, то надпись выглядит следующим образом: "By Appointment to: HRH The Prince of Wales".

Подчеркнем, что некоторые бренды все же могут не беспокоиться об утрате престижного статуса. К примеру, Чарльз тоже любит знаменитый бренд Barbour. А вот все те, кому не удастся снова оказаться в фаворитах короля, должны будут прекратить использовать эту надпись в течение двух лет.

Интересный факт! Статус "поставщика королевского двора" есть не только в Великобритании. Так, например, датского производителя обуви Ecco избавят этого статуса, поскольку компания продолжает работать на российском рынке.

Что значит статус Royal Warrant Концепция Royal Warrant появилась в 12 веке, когда Генри II дал этот статус компании Weavers' Royal Charter. В 15 веке появился специальный знак, который может использоваться на своей продукции. Статус раздает сам монарх, а также уполномоченные им члены семьи.

Как получить статус Royal Warrant

Чтобы получить статус "Royal Warrant", бренд должен поставлять товары королевскому двору пять лет и беспокоиться о сфере охраны окружающей среды. Затем бренд имеет право подать заявку, рассматриваемую монархом. Если бренду придадут статус Royal Warrant, то он сможет использовать королевский герб и специальную надпись, о которой мы упоминали в начале.

Самые известные бренды со статусом Royal Warrant

Самыми известными поставщиками одежды для Елизаветы были такие известные бренды как Burberry, Barbour, Hunterr Boot, Loake. Также престижный статус имели и менее узнаваемые или более будничные товары: шоколад Cadbury, сухие завтраки Kellogg's, соусы Heinz, Coca-Cola и Johnnie Walker.